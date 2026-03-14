La impopular guerra convierte la amistad con Trump en un lastre para los líderes europeos

Fue un momento crucial para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defender sus estrechos lazos con el presidente Donald Trump. En el pleno del Senado italiano escuchó a un diputado de la oposición cuestionar sus vínculos con un líder estadounidense que, en sus palabras, había traído la "destrucción" a Oriente Medio, se había aliado con los rusos y buscaba la desintegración de Europa y la Otán. La respuesta de Meloni sorprendió incluso al propio senador Carlo Calenda, quien formuló la pregunta. “Senador Calenda, francamente, no considero descabelladas sus valoraciones sobre el presidente Trump”, dijo.



Tras el inicio de la impopular guerra de Trump en Oriente Medio, los líderes europeos que habían estrechado lazos con el presidente ven cómo esos vínculos se transforman de una ventaja en un lastre. Quizás en ningún lugar sea esto más evidente que en Italia, donde Meloni, conocida como la confidente de Trump en Europa, realiza maniobras políticas arriesgadas, condenando lo que describe como un peligroso régimen iraní y, al mismo tiempo, cuestionando la legalidad de la guerra. El miércoles condenó el ataque a una escuela iraní que dejó unos 175 muertos, en su mayoría niños, y exigió una rápida "responsabilidad" por lo que calificó de "masacre", en un momento en que los medios italianos han informado ampliamente sobre las sospechas de culpabilidad de Estados Unidos.



En esa misma comparecencia, Meloni, perteneciente al partido populista de derecha Hermanos de Italia, advirtió sobre “intervenciones unilaterales llevadas a cabo fuera del marco del derecho internacional”. Haciéndose eco del primer ministro canadiense, Mark Carney, blanco de las críticas de Trump, quien ha hablado de una “ruptura” en el orden mundial bajo la actual administración estadounidense, declaró “el colapso de un orden mundial compartido”. “Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha llegado a un punto de inflexión muy concreto”, dijo Meloni.

Su planteamiento, a diferencia del de Carney, no emitía juicios de valor, sino que se presentaba como una evaluación objetiva de los tiempos modernos. Atribuyó la erosión del derecho internacional a la invasión rusa de Ucrania y al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre del 2023. También pareció respaldar los objetivos estadounidenses, al afirmar: “No podemos permitirnos un régimen ayatolá en posesión de armas nucleares”. Pero el senador que la desafió, un exministro del Gobierno con quien Meloni mantiene una relación laboral, vio en sus comentarios sobre la guerra contra Irán el punto de inflexión que marcó la postura respecto de Trump.

“Ella defendía no solo a Trump, sino también los valores del movimiento Maga”, dijo Calenda en una entrevista con The Washington Post. “Y creo que lo que lo cambió todo fue esta guerra. Porque, incluso dentro de su propia base electoral, están muy molestos por lo que está sucediendo”. “Lo cierto es que Trump se está volviendo muy, muy impopular en Italia”, añadió el senador. “Esta guerra es muy impopular”. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, socialista de centroizquierda, ha acaparado titulares al oponerse a la administración de Trump en relación con la guerra en Irán. Sin embargo, una señal más preocupante para la Casa Blanca podría ser la reacción de sus aliados europeos más cercanos: un conjunto de líderes de derecha y populistas a quienes la administración había manifestado su apoyo, pero que ahora se encuentran a la defensiva.

En el seno del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania (AfD), al que la administración de Trump ha defendido y con el que se ha aliado en el pasado, el ataque estadounidense contra Irán ha desencadenado una guerra de palabras. Tino Chrupalla, colíder de la AfD, criticó a Trump en una entrevista radiofónica, en la que afirmó que pasaría de ser recordado como un presidente de paz a uno de "guerra". Esto provocó una fuerte reacción de los partidarios del gobernante estadounidense en las filas de la AfD, sobre todo porque Chrupalla se mostró más crítico hacia Trump que el canciller de centroderecha alemán, Friedrich Merz.

El mes pasado, el secretario de Estado Marco Rubio hizo todo lo posible por rendir homenaje al primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien ha calificado al mandatario republicano de "líder muy pragmático y racional". Sin embargo, criticó el ataque contra Irán en términos más duros que Sánchez y afirmó en un mensaje de video a su nación: “Estamos presenciando una prueba más del colapso total del orden internacional y del completo desprecio por el derecho internacional. Los grandes y poderosos hacen lo que les da la gana… podemos condenar estas acciones, pero eso no cambiará absolutamente nada frente a un ataque militar en Irán”. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien mantiene estrechos vínculos con la Casa Blanca y el movimiento Maga de Trump, ha confiado en el apoyo del líder estadounidense para afrontar las que se perfilan como las elecciones más difíciles de su mandato este abril.

Ha buscado la ambigüedad en su respuesta al estallido de la guerra, respaldando a Trump, pero también sugiriendo en una entrevista televisiva que le había "aconsejado" que no la emprendiera. Orbán también ha expuesto con crudeza las desventajas. “La guerra en Oriente Medio conlleva riesgos crecientes”, afirmó en una publicación en redes sociales. “Un conflicto prolongado podría desencadenar nuevas oleadas de migración masiva, que fluirían desde Irán a Turquía, a través de los Balcanes, hasta nuestra frontera. Al mismo tiempo, se han interrumpido los suministros de GNL procedentes de Catar y los precios de la energía están subiendo. Son tiempos difíciles.

Hungría debe prepararse y asegurarse de que la represa resista”. Orbán ha intentado distanciarse de la guerra "sin enemistarse con Trump", afirmó Zsuzsanna Vegh, analista política del German Marshall Fund, al tiempo que intenta aprovechar el aumento de los precios del petróleo para una campaña electoral centrada en criticar a Ucrania y enfrentarse a la Unión Europea. “Orbán no puede decir mucho más porque se ha posicionado como un defensor de la paz. Pero desde la perspectiva del gobierno húngaro, esta guerra es mala, puede aumentar los precios de la energía y reactivar los flujos migratorios”, dijo Vegh.

La alianza de Meloni con Trump le está pasando factura precisamente en el peor momento, ya que está invirtiendo un enorme capital político en un referéndum crucial sobre la reforma judicial que se celebra este mes y que algunos también ven como una prueba de confianza en su gobierno. Al ser cuestionada sobre sus vínculos con Trump tras la intervención en Venezuela, en enero, declaró: “Estuve de acuerdo con Trump en lo referente a Venezuela, pero no en lo referente a Groenlandia … Se trata de defender el interés nacional, porque los intereses de las naciones no siempre coinciden a la perfección”.

El “acto de equilibrio” de Meloni con Trump “finalmente se rompió con la guerra en Irán”, dijo Ferruccio De Bortoli, exdirector del Corriere della Sera, un periódico italiano. “Su mayor preocupación hoy es, por supuesto, perder apoyo debido a una guerra que no es suya”. Nicola Procaccini, estrecho aliado de Meloni y miembro del Parlamento Europeo, rechazó cualquier insinuación de que la primera ministra se esté distanciando de Trump. "Nada ha cambiado en la relación entre Italia y Estados Unidos, entre Meloni y Trump", declaró Procaccini. "Esperamos que la amenaza iraní haya desaparecido". Advirtió contra la precipitación al juzgar la intervención estadounidense, diciendo: "Debemos esperar a que termine la guerra en Irán". "Miren a Venezuela", dijo, "a operación fue perfect"».

El líder estadounidense nunca gozó de verdadera popularidad en Italia. Sin embargo, las encuestas mostraban sistemáticamente que los italianos tenían una opinión menos favorable de Trump que los británicos, alemanes o españoles. Resultaba menos ajeno a un país familiarizado con Silvio Berlusconi, el difunto multimillonario playboy que se convirtió en el estadista italiano moderno más influyente. La imagen de la amistad entre Meloni y Trump fue, en general, positiva: un ejemplo de cómo la primera mujer primera ministra de Italia, y la más estable desde Berlusconi, estaba elevando la posición e importancia del país.

Ambos coincidían en la represión contra los inmigrantes y en la agenda anti-woke. Ambos criticaron a los jueces que no fallaron a su favor. Meloni fue uno de los pocos líderes europeos que defendió al vicepresidente J.D. Vance tras su polémico discurso en Múnich, en el que reprendió a Europa por aislar a los partidos de extrema derecha. Su amistad se convirtió en tema recurrente. Durante un encuentro en octubre en Egipto, Trump la describió como una "joven hermosa". Esta misma semana, declaró al Corriere della Sera que Meloni "siempre intenta ayudar, es una excelente líder y es amiga mía... Me encanta Italia y creo que es una gran líder".

Pero en medio de sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, sus intervenciones en el extranjero y los ataques verbales de su administración contra la Unión Europea, la popularidad de Trump en Italia ha caído en los últimos meses, y una encuesta de YouGov realizada en enero mostró que el 77 por ciento de los italianos tenía una opinión desfavorable de él. Ahora, los precios de la gasolina en las estaciones de servicio italianas se disparan durante una guerra que muchos consideran sin un objetivo ni una causa claros, poniendo en entredicho la amistad de Meloni con Trump. Mientras tanto, la prensa italiana destaca las connotaciones religiosas y el estilo belicista del secretario de Defensa, Pete Hegseth, apodándolo "el exsoldado que quiere matar a todo el mundo" y "el ayatolá Hegseth".

Los contactos de Meloni en Mar-a-Lago y la Casa Blanca, según señalaron sus oponentes, tampoco ayudaron cuando cayeron las bombas estadounidenses y se desencadenó una guerra regional. Los italianos no recibieron aviso previo de los estadounidenses, lo que dejó al propio ministro de Defensa de Meloni completamente desprevenido, varado con su familia en Dubái cuando se cerró el espacio aéreo. Los ataques verbales de Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata, contra Meloni no solían tener un impacto muy fuerte en el pasado. De repente, han empezado a doler.

“El gobierno italiano no puede seguir sometido a la administración estadounidense, o dañará irreparablemente el papel diplomático que Italia siempre ha desempeñado… en la región”, declaró Schlein poco después del ataque estadounidense. Añadió: “La amistad que (Meloni) dice tener con Trump no impidió que él no le advirtiera del ataque, hasta el punto de que nuestro ministro de Defensa quedó atrapado en Dubái”.