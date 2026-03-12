Internacional
¿Ataque de drones en California? Qué dijo Trump y la Casa Blanca del supuesto plan de Irán advertido por el FBI
Donad Trump y la Casa Blanca se pronunciaron por una alerta del FBI sobre un supuesto complot de Irán para atacar California con drones no tripulados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este miércoles en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 11 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca se pronunciaron acerca de una afirmación no verificada según la cual se investiga un supuesto plan de Irán que implicaría el uso de drones para atacar objetivos en California.
Trump dijo el pasado miércoles a varios periodistas que el caso está siendo investigado y que las autoridades federales indagarán la información.
Todo se originó por un memorándum del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el que se advertía que Irán planeaba un ataque sorpresa con drones no tripulados en caso de que Estados Unidos continuara con las ofensivas militares en el país de Medio Oriente.
Además, Trump dijo que fue informado de que dentro de Estados Unidos habría supuestas células durmientes iraníes, pero no dio más detalles y añadió que la investigación aún se lleva a cabo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre este supuesto complot, pero agregó que “no existe una amenaza inminente”.
El FBI recalcó que la información que recibió aún no ha sido comprobada ni verificada.
Finalmente, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, descartó las versiones que sugerían un supuesto ataque iraní contra California y afirmó que medios como ABC News, que divulgó la información de los drones, omitieron en su correo que se trataba de información sin verificar.
“ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación y de la historia por proporcionar información falsa para alarmar intencionalmente al pueblo estadounidense”, dijo Leavitt en X.
