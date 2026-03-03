Por qué EE. UU. afirmó que la “gran ola ofensiva” contra Irán no ha empezado y que deben estar preparados

EE. UU. ha incrementado sus acciones militares contra Irán, luego de que el pasado 28 de febrero se registrara el lanzamiento de misiles en el Medio Oriente.

Desde entonces, Irán y EE. UU. han intercambiado ataques, y el presidente estadounidense y varios de sus funcionarios han reiterado que sus acciones militares no cesarán.

Por ejemplo, este 3 de marzo, Donald Trump dijo que Irán busca negociar con EE. UU., pero advirtió que "ya es muy tarde para negociar", luego de que se registrara la destrucción de varias bases iraníes.

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Ellos quieren hablar, pero les dije que era demasiado tarde", dijo Trump en un mensaje reciente en su red Truth Social.

Luego de que Arabia Saudí confirmara el pasado 2 de marzo que la embajada de EE. UU. en Riad sufrió un ataque con drones, las autoridades estadounidenses afirmaron que los ataques contra Irán continuarán y que "la gran ola ofensiva" aún está por venir.

Esto lo dijo Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., quien señaló que "los golpes más duros para Irán aún están por venir".

Además, añadió que la siguiente fase de ataques de Washington "será aún más severa".

Finalmente, Donald Trump reiteró que la ofensiva contra Irán continuará hasta que su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares estén destruidos.

El mandatario complementó las declaraciones de Rubio al decir que la "gran oleada" de ataques podría "llegar muy pronto".

Washington cerró sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí —esta última, de manera temporal— en medio de la ola de ataques iraníes, y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y Yemen.

