Verificamos por usted: ¿Por qué se volvió viral la petición de que Barron Trump debería combatir en Irán?

En medio de la tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán, además de las constantes ofensivas militares entre ambos países en Medio Oriente, ha surgido en redes sociales una curiosa petición que involucra al hijo de Donald Trump, Barron Trump.

En la red social X se ha vuelto viral un hashtag en el que se pide que el hijo de Donald Trump, de 19 años, participe en las ofensivas militares en Medio Oriente y sea alistado en el Ejército de Estados Unidos.

La petición ha tomado fuerza al punto de que, según afirma el medio Independent, un antiguo guionista de la serie de comedia y sátira South Park habría creado una página en tono de broma sobre este tema.

La página, llamada DraftBarronTrump.com, comenta, en tono de ironía, que América es fuerte "porque sus líderes también lo son".

"El presidente Trump lo demuestra cada día. Naturalmente, su hijo Barron está más que preparado para defender el país que su padre gobierna con tanta valentía", señala el inicio de la página web.

Millones en Estados Unidos piden que Barron Trump, hijo de Donald Trump, sea enviado a la guerra con Irán 📷



La madre de un soldado dijo: “Si el presidente quiere enviar a mi hijo a Irán para que pierda la vida en esta guerra sin sentido, entonces que envíe a su hijo también.… pic.twitter.com/zuZDytwvds — Hugo Navarro Zuniga (@hugonavarrohn) March 2, 2026

Además, el tema también ha generado contenidos falsos en los que la Casa Blanca supuestamente afirmó que Barron Trump no podía ser enlistado en el Ejército de Estados Unidos debido a que "era muy alto".

Aunque las publicaciones son falsas y las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto, los usuarios en redes sociales han utilizado esta tendencia también para quejarse de la situación actual de EE. UU. con Irán.

Retweet if you think Barron Trump should be sent to Iran pic.twitter.com/sR5UzdMR9o — Donald J. Trumpstein (@realtrumpstein) February 28, 2026

Además, el presidente Trump ha sido criticado por, según varios usuarios, ignorar las consecuencias de las ofensivas militares en Irán, que, según datos de medios estadounidenses, han dejado alrededor de cuatro soldados estadounidenses fallecidos.

