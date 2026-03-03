Los ataques de Trump contra Irán podrían afectar el bolsillo estadounidense si persisten

El presidente Donald Trump apuesta a que su ataque contra Irán no causará graves problemas económicos a los estadounidenses en los meses previos a las elecciones legislativas de noviembre.

Pero esa apuesta podría no ser rentable.

Las consecuencias del conflicto dependerán de su duración y alcance. Es probable que los precios del petróleo suban y las interrupciones en el transporte marítimo también podrían encarecer otros productos, lo que afectaría el bolsillo estadounidense y frustraría las expectativas de una aceleración del crecimiento económico estadounidense.

Los precios del petróleo son la preocupación inmediata. El crudo Brent, la referencia mundial, subió más del 12%, hasta los 73 dólares por barril, el mes pasado, ya que los operadores descontaron el riesgo del ataque del sábado liderado por Estados Unidos. Incluso una guerra breve probablemente impulsaría el petróleo a los 80 dólares y haría subir los precios de la gasolina en Estados Unidos, según los analistas. Eventos más extremos que interrumpan el flujo de petróleo desde Irán y sus vecinos regionales, como Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, podrían disparar los precios a tres dígitos. Aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa iraní, que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber cerrado poco después del inicio de los ataques.

Un conflicto prolongado podría sacudir a Wall Street, mermando las ganancias de inversión de las que Trump se jactó en su discurso sobre el Estado de la Unión del martes. Las acciones estadounidenses se encuentran en precios históricamente altos en relación con las ganancias corporativas. El valor de las acciones se ha tambaleado en las últimas sesiones ante el temor de que las empresas de inteligencia artificial puedan estar sobrevaloradas. Muchos inversores esperan una ola de ventas cuando los mercados asiáticos abran sus puertas el domingo por la noche.

Las interrupciones en los mercados petroleros y bursátiles podrían significar que "de repente, los precios de la gasolina suben y los planes de jubilación 401(k) bajan", declaró Neil Shearing, economista jefe global de Capital Economics en Londres. Ese resultado complicaría los esfuerzos de la administración por demostrar avances en la respuesta a las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad antes de elegir a los miembros del próximo Congreso. Trump ha afirmado haber reducido el costo de la vida, pero el 65% de los estadounidenses desaprueba su gestión de la inflación, según una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos realizada a principios de este mes.

Es probable que el transporte marítimo mundial de contenedores se vea afectado por los combates, lo que podría encarecer muchos productos de consumo e industriales en la región del Golfo Pérsico y posiblemente más allá. A pocas horas de los primeros ataques estadounidenses, Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo, anunció la suspensión de todos los tránsitos por el Estrecho de Ormuz.

El anuncio citó el "cierre oficial" del estrecho, pero hubo versiones contradictorias sobre si las autoridades iraníes habían tomado tal medida. La mayoría de las principales navieras seguirán el ejemplo de Hapag-Lloyd, afirmó Jan Tiedemann, analista de transporte marítimo de Alphaliner en Hamburgo. Algunos transportistas que recientemente reanudaron sus operaciones por el Mar Rojo con destino al Canal de Suez probablemente también lo suspenderán hasta que la situación se estabilice, afirmó. El régimen hutí en Yemen, respaldado por Irán, podría apoyar a sus aliados en Teherán reanudando los ataques a la navegación en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, que el grupo suspendió el año pasado.

Las perspectivas de una mayor inestabilidad en el transporte marítimo dependen de la duración de los combates. Los ataques prolongados probablemente causarían graves interrupciones en el transporte de contenedores, lo que provocaría congestiones en los puertos de Omán, Sri Lanka, Malasia y Singapur, según Lars Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime, una consultora con sede en Copenhague.

"La congestión en centros clave podría incluso provocar aumentos de tarifas en el comercio que no se dirige directamente hacia o desde el Golfo", declaró Jensen por correo electrónico.

Antes de la ofensiva estadounidense-israelí, la economía mundial se encaminaba a un crecimiento constante. En enero, el Fondo Monetario Internacional predijo que la producción mundial se expandiría este año un 3.3%, igualando el ritmo del año pasado. En Estados Unidos, la Reserva Federal mejoró recientemente sus perspectivas, pronosticando un repunte del crecimiento y un progreso gradual y continuo en la inflación. El producto interno bruto debería aumentar a una tasa anual del 2.3%, frente al 1.7% del año pasado, según la mediana de las previsiones de los responsables de la política monetaria de los bancos centrales.

Se esperaba que la inflación, que actualmente se sitúa a una tasa anual del 3%, superando el objetivo de estabilidad de precios de la Reserva Federal, se redujera al 2.5% para finales de año.

El aumento de los precios del petróleo podría impedirlo. El suministro de petróleo se mantuvo intacto durante los limitados ataques aéreos estadounidenses del año pasado contra Irán. Sin embargo, tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, es posible que las autoridades de Teherán ya no vean motivos para moderarse.

Las acciones estadounidenses han subido de forma constante durante varios años a pesar de los riesgos geopolíticos, como las guerras en Ucrania y Gaza y la inestabilidad política en Estados Unidos. La guerra con Irán podría marcar el fin de la complacencia de los inversores.

“Todos nos hemos vuelto insensibles ante estas guerras y la geopolítica”, declaró Carsten Brzeski, economista jefe de ING Alemania en Fráncfort.