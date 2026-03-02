¿Vigilado por la CIA durante meses? El operativo con el que mataron al líder supremo Alí Jamenei

Durante la tarde de este lunes 2 de marzo, el periódico estadounidense The New York Times afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, iba a participar en una reunión en la mañana del sábado 28 de febrero en Teherán, lo que permitió a los ejércitos de los Estados Unidos e Israel atacarlo.

El diario de los Estados Unidos también aseguró que la CIA, el servicio de inteligencia exterior civil del Gobierno de los Estados Unidos, seguía los movimientos de Alí Jamenei desde hacía más de dos meses, por lo que la Agencia Central de Inteligencia conocía los lugares de residencia y las costumbres más importantes del político iraní.

“Posteriormente, la CIA supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado 28 de febrero por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes, en el corazón de la ciudad de Teherán”, reportó The New York Times, que también citó fuentes cercanas a la última operación estadounidense en Irán.

“Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente”, afirmó el periódico estadounidense, antes de agregar que la agencia compartió esa información con Israel y que, según lasfuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.

El operativo de EE.UU. e Israel para matar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el ataque en la ciudad de Teherán se llevó a cabo a las 9.00 horas, mediante misiles aire-tierra de largo alcance cuyos nombres no fueron identificados por el diario. Sin embargo, el bombardeo permitió matar al líder supremo de la República Islámica de Irán, Jamenei.

Aunque, según el Times, el plan inicial de los Estados Unidos e Israel preveía un ataque nocturno durante la noche del pasado sábado 28 de febrero, la información de la CIA cambió los planes. Ante esta situación y en respuesta, el Gobierno iraní lanzó una serie de ataques contra toda la región, incluidos otros países vinculados con EE. UU.

Por lo tanto, el ataque que mató al líder supremo de Irán no ocurrió en plena noche, como podría haberse esperado, sino en la mañana. Frente a este escenario, la pieza de inteligencia que llegó horas antes de lo ocurrido cambió la historia del conflicto, ya que EE. UU. esperó durante meses una oportunidad en la que Alí Jamenei se descuidara.

“No pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados”, comentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al líder supremo que gobernó Irán desde 1989 y mencionó que los métodos que utilizaron son secretos, aunque es probable que se haya tratado de un tipo de seguimiento técnico.

El ataque contra el guía supremo iraní

En el 2025, cuando Israel atacó a funcionarios y científicos vinculados al programa nuclear de Irán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que se había utilizado la penetración de sistemas de comunicaciones y teléfonos móviles para rastrear el movimiento de personas, por lo que es probable que la táctica haya mejorado.

Según Netanyahu, ese operativo incluía, en múltiples ocasiones, rastrear los movimientos de guardaespaldas vinculados a altos funcionarios, como en el caso del líder supremo iraní Alí Jamenei, quien se convirtió en el jefe de Estado con más años en el cargo en el Medio Oriente y en el segundo líder iraní con más tiempo en el poder.