Internacional
Videos muestran caída de cazas F-15 de EE. UU. en Kuwait y qué dijeron las autoridades sobre los incidentes
Tanto las autoridades de EE. UU. como de Irán confirmaron varios cazas que se estrellaron en la zona de Kuwait.
FOTO ILUSTRATIVA. Cazas F-16 y Eurofighters de la Fuerza Aérea Polaca vuelan durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas Polacas en Varsovia, Polonia, el 15 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
En medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, luego de la ofensiva militar registrada el pasado 28 de febrero, se ha vuelto viral el momento en que tres cazas se habrían accidentado en Kuwait.
Primero, este 2 de marzo varios medios iraníes informaron sobre el derribo de un caza estadounidense F-15.
Posteriormente, los medios indicaron que otras aeronaves se habían estrellado en Kuwait y que sus tripulantes lograron sobrevivir al impacto.
La información habría sido confirmada por el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, quien añadió que los tripulantes de los cazas estadounidenses fueron trasladados a un centro asistencial.
También afirmó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales.
Por su parte, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó este lunes que los tres cazas estrellados en Kuwait cayeron "por error" debido a "fuego amigo".
"Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informaron las autoridades estadounidenses.
El Centcom añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció "los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso".
Finalmente, en redes sociales han circulado varios videos en los que un ciudadano de Kuwait se acerca a uno de los pilotos de los cazas estadounidenses.
También han empezado a circular varios videos en los que se observa el momento en que los cazas estadounidenses se estrellan en Kuwait, así como cuando sus pilotos logran eyectarse a tiempo y descienden en paracaídas.
