Videos muestran caída de cazas F-15 de EE. UU. en Kuwait y qué dijeron las autoridades sobre los incidentes

En medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, luego de la ofensiva militar registrada el pasado 28 de febrero, se ha vuelto viral el momento en que tres cazas se habrían accidentado en Kuwait.

Primero, este 2 de marzo varios medios iraníes informaron sobre el derribo de un caza estadounidense F-15.

Posteriormente, los medios indicaron que otras aeronaves se habían estrellado en Kuwait y que sus tripulantes lograron sobrevivir al impacto.

La información habría sido confirmada por el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, quien añadió que los tripulantes de los cazas estadounidenses fueron trasladados a un centro asistencial.

También afirmó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales.

Kuwait's defense ministry says "several" US military aircraft have crashed https://t.co/Tvaq4zFrEY pic.twitter.com/SLaSYWwZep — CNN (@CNN) March 2, 2026

Por su parte, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó este lunes que los tres cazas estrellados en Kuwait cayeron "por error" debido a "fuego amigo".

EE. UU. confirma que tres de sus cazas fueron derribados en Kuwait por "fuego amigo"



El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) indicó que los pilotos consiguieron eyectarse a tiempo y salieron ilesos. pic.twitter.com/Rx6csdBK6o — DW Español (@dw_espanol) March 2, 2026

"Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informaron las autoridades estadounidenses.

🚨| En un momento conmovedor, un ciudadano de Kuwait se acerca a un piloto de combate estadounidense del F-15 y le pregunta: "¿Estás bien? ¿Estás a salvo?. ¡Gracias por ayudarnos!"



¡Todos los pilotos y la tripulación estadounidenses derribados ahora están a salvo!🇺🇸🇰🇼 pic.twitter.com/ibrZn3bPre — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 2, 2026

El Centcom añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció "los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso".

Finalmente, en redes sociales han circulado varios videos en los que un ciudadano de Kuwait se acerca a uno de los pilotos de los cazas estadounidenses.

The first US service members to die in the war with Iran were killed in a direct hit on a makeshift operations center in Kuwait. The death toll is now six. https://t.co/te80UQ0jft pic.twitter.com/Dl79KKkoYg — CNN (@CNN) March 2, 2026

También han empezado a circular varios videos en los que se observa el momento en que los cazas estadounidenses se estrellan en Kuwait, así como cuando sus pilotos logran eyectarse a tiempo y descienden en paracaídas.

