Verificamos por usted: ¿Irán realmente atacó el portaviones Abraham Lincoln de EE. UU.?

Desde el pasado 28 de febrero se lleva a cabo la ofensiva militar estadounidense, en coordinación con Israel, contra Irán, denominada por las autoridades como "Operación Furia Épica".

Tras esta ofensiva, que Irán ha replicado contra diferentes bases estadounidenses en Medio Oriente, han surgido numerosas versiones entre ambos bandos acerca de supuestos ataques en puntos determinados.

Uno de los más sonados fue el 1 de marzo, cuando los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Se trata del segundo buque portaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

"El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", habían afirmado los Guardianes en un comunicado difundido en medios locales.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Además, la organización había advertido que "la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores".

Tras estas declaraciones, las autoridades estadounidenses negaron que los misiles de Irán hubieran alcanzado el portaviones.

"Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron", afirmó el 1 de marzo el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Otra de las autoridades estadounidenses que desmintieron el ataque al portaviones fue el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

"El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el comando en la red X.

Lea también: Guatemalteca en Dubái relata cómo vive el conflicto entre Irán y Estados Unidos