Guatemalteca en Dubái relata cómo vive el conflicto entre Irán y Estados Unidos

Desde el 28 de febrero, el mundo nuevamente se encuentra en alerta debido a que Estados Unidos lanzó lo que denominó “importantes operaciones de combate” contra Irán, en conjunto con Israel, con el objetivo de —según afirmó el presidente Donald Trump en un video publicado en Truth Social— “defender al pueblo estadounidense” y eliminar las amenazas que representa el programa nuclear iraní.

La respuesta de Irán fue casi inmediata. El Gobierno iraní disparó misiles contra Israel y bases militares estadounidenses en la región, lo que desató una escalada que afectó a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania, entre otros países.

En medio de esa tensión regional, Ashley Donis, guatemalteca que desde hace cuatro años reside en el área de Downtown Dubai-Business Bay, conversó con Prensa Libre y Guatevisión para relatar en primera persona cómo se ha vivido la jornada en ese país.

“Estoy aquí sentada precisamente en el Downtown, cerca del Burj Khalifa, que muchos mencionaban que había sido atacado, y ahí es donde creo que es importante recalcar que a veces la desinformación o las noticias falsas hacen pensar cosas que no son”, afirmó Donis.

¿Cuál es la situación en Dubái?

Donis, mejor conocida en redes sociales como @lapanteraviajera, describió que, al momento de la entrevista, el movimiento en su área era normal. Servicios como buses, taxis y el metro continuaban en funcionamiento, y las personas transitaban por la calle con normalidad.

Sin embargo, reconoció que la situación no ha estado exenta de incidentes. Explicó que el sistema de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos —conocido como “domo de hierro”— ha interceptado la mayoría de los proyectiles, aunque los escombros de dichas interceptaciones han caído en algunas zonas.

“Están lanzando misiles y tenemos este domo de hierro que está interceptando todos los misiles. Hasta ayer, 28 de febrero, el conteo en las noticias oficiales fue de más de 137 misiles interceptados y más de 209 drones. Las intercepciones también van a dejar escombros, y esos escombros son los que caen en algunos puntos, tanto en Abu Dhabi como en Dubái”, detalló.

Entre los incidentes confirmados, Donis mencionó que uno de los escombros de una intercepción cayó sobre el hotel Fairmont, en Palm Jumeirah, y dejó cuatro heridos. También confirmó que fragmentos de un misil interceptado cayeron en las cercanías del aeropuerto de Dubái, sin que se reportaran personas heridas en ese punto.

El apoyo de autoridades guatemaltecas

Donis señaló que fue la Embajada de Guatemala en Abu Dhabi la que le informó sobre los ataques y le proporcionó un plan de contingencia con instrucciones claras. “La Embajada de Guatemala fue la que hizo el comunicado y me confirmaron que habían lanzado cuatro misiles en Abu Dhabi, justamente con el fin de atacar a las navieras de Estados Unidos que se encuentran en esa área”, relató.

El plan de contingencia, según describió, incluye recomendaciones como permanecer en refugios alejados de puntos estratégicos —como embajadas o bases militares—, mantenerse lejos de balcones, puertas y ventanas de vidrio; preparar una mochila con documentos de identificación, pasaporte, ropa y alimentos no perecederos; y estar atentos a las alertas oficiales.

Además, la Embajada también compartió números de emergencia y habilitó un formulario en su página oficial para que los guatemaltecos residentes en Emiratos Árabes Unidos puedan registrar sus datos de contacto y ubicación. Donis estima que la comunidad guatemalteca en ese país es de aproximadamente 150 personas.

Aeropuertos cerrados y vuelos suspendidos

Ante las consultas de personas que tenían viajes planificados hacia Dubái, Donis confirmó que los aeropuertos están cerrados y los vuelos, suspendidos. “Mi recomendación es que por favor no se acerquen a los aeropuertos; por favor, estén siempre en línea, estén conectados con las aerolíneas. Pero, por favor, siempre mantengan su alerta, más si están aquí en Emiratos Árabes Unidos, que definitivamente de momento no hay salida”, advirtió.

Calma relativa, pero con incertidumbre

A nivel emocional, Donis reconoció vivir una mezcla de tranquilidad e incertidumbre. “Lo que me preocupa realmente es la desinformación y cómo le llega la información a mi familia y amigos. Entonces ellos ya me escriben asustados y yo me pongo alterada por lo que puede pasar. Pero te puedo decir que, hasta cierto punto, miedo no es lo que tengo, honestamente”, expresó.

Sin embargo, al vivir una situación completamente desconocida, ha existido temor ante el sonido de las intercepciones que se han realizado. “Escuchar la intercepción, que se escuchó muy fuerte, es algo que viví en vivo y eso también me ocasionó que se me subiera un poquito la presión. Pero claro, no estás acostumbrado a ese tipo de cosas”.

Donis concluyó con un llamado tanto a la calma como a la precaución e instó a los guatemaltecos en la región a llenar el formulario de la Embajada: “En situaciones así lo único que nos queda es unirnos y pedirle mucho a Dios”.