Los 14 países que EE. UU. pidió abandonar a sus ciudadanos por la crisis con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato 14 países y territorios de Medio Oriente debido a “graves riesgos” para su seguridad, en el contexto de la guerra contra Irán, iniciada el fin de semana por EE. UU. e Israel.

La advertencia fue difundida en redes sociales por el propio Departamento de Estado, así como por la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Consulares, Mora Namdar, quien escribió que se exhorta a los estadounidenses a “SALIR AHORA utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad”.

¿Qué países están incluidos en la alerta?

La recomendación abarca los siguientes países y territorios:

Bahréin

Kuwait

Egipto

Líbano

Irán

Irak

Omán

Catar

Israel

Cisjordania y Gaza

Arabia Saudí

Jordania

Siria

Yemen

Emiratos Árabes Unidos

El mensaje oficial señala que los ciudadanos deben salir ahora por medios comerciales, mientras existan opciones de vuelos disponibles.

Motivo de la alerta

Según la información oficial, la medida responde al aumento de tensiones tras la operación militar denominada “Furia Épica”, lanzada el sábado por EE. UU. e Israel contra Irán.

De acuerdo con los reportes, los ataques han dejado más de 200 muertos y 700 heridos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de otras figuras de la cúpula iraní.

Irán ha respondido con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos países de Medio Oriente. Asimismo, en naciones como Irak se han registrado intentos de grupos de personas de atacar embajadas y consulados estadounidenses, lo que ha requerido intervención policial.

Mensajes de las embajadas

Varias embajadas estadounidenses en los países mencionados han emitido comunicados específicos instando a sus ciudadanos a evacuar.

La embajada de Estados Unidos en Líbano, por ejemplo, urgió a los estadounidenses a abandonar el país “ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles”, al advertir que la situación de seguridad es “inestable e impredecible”. El mensaje agrega:

“Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que la operación podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque indicó que existe capacidad para prolongarla si fuera necesario. Estados Unidos e Israel han señalado que la ofensiva tiene carácter preventivo. Mientras tanto, la escalada militar ha elevado el nivel de alerta en gran parte de la región.