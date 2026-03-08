¿Cuáles fueron las temperaturas extremas en los últimos 50 años en Guatemala y cuándo se registraron?

Las temperaturas extremas, altas y bajas, han aquejado al país, según registro de los últimos 50 años, tal como ocurrió semanas atrás, cuando el termómetro descendió al nivel inusitado de -6 °C en lugares de occidente—, como consecuencia de la incursión de una masa de aire frío, impulsada por un sistema de alta presión.

El 2 de febrero último, según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se registró una temperatura de 7.4°C en la capital, valor que, si bien es percibido como frío por la población, no es histórico, señala Paris Rivera, investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

Antes de 1980, las temperaturas mínimas eran, en promedio, 2 °C más bajas que las actuales. “Los 7.4 °C de este mes serían considerados ‘normales’ en la década de 1970, pero hoy nos parecen excepcionales, pues nos hemos acostumbrado a mínimas más altas”, afirma.

“Aunque seguimos teniendo eventos fríos como el actual, asociado a la tormenta invernal en EE. UU., la tendencia dominante es de calentamiento: 0.4 °C por década en temperaturas mínimas desde 1980”, refiere Rivera. Las temperaturas mínimas frecuentes antes de 1980 eran de 5 °C, en la capital, y después de ese año, la distribución térmica se desplazó hacia valores más cálidos, aclara.

Las temperaturas frías se deben a los sistemas de alta presión, cuando masas polares de aire helado descienden hasta estas latitudes. Algunos estudios sugieren que el calentamiento del Ártico puede debilitar la corriente de chorro —jet stream, en inglés—, lo cual ocasiona que los frentes fríos puedan ser más extremos, explica Héctor Guinea, doctor en Ciencias de la Tierra e investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Por otra parte, las temperaturas cálidas se pueden relacionar, principalmente, al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. En años marcados por la fase El Niño, normalmente, se generan temperaturas extremadamente altas, además de falta de lluvia. Por ello, cuando este se produce, se registran las temperaturas más altas en el país, detalla Guinea.

Las heladas se originan cuando la temperatura es menor o igual a 0 °C. La época de mayor probabilidad de estas es de noviembre a marzo, de 23 a 7 horas. La temporada de heladas tiene una duración aproximada de 120 días, que representa una amenaza climatológica para la agricultura. Los frentes fríos comienzan a mediados de octubre y finalizan a mediados de marzo, se indica en la Segunda comunicación nacional sobre cambio climático Guatemala (2015).

Los años con las temperaturas más bajas en el período 1980-2023 fueron 1986, 1988 y 1999.

La temperatura más baja histórica registrada hasta el momento en el país fue de -11.6 °C, el 5 de enero de 1977, en Labor Ovalle, Quetzaltenango.

Según ediciones de Prensa Libre consultadas, el 26 de enero de aquel año se reportó que las heladas causaron graves daños a los cultivos de hortalizas en Quetzaltenango. El 15 de enero de 1986 se consignó que la temperatura en ese departamento se mantenía en -3 °C y, en la capital, a 9 °C, y que por el intenso frío habían fallecido dos personas en la vía pública de la zona 4. El 11 de diciembre de 1996 se indicó que el 1 de diciembre de ese año había sido el día en que se registró la más baja temperatura en la capital, de 11.8 °C.

El 11 de enero del 2002 se informó que, un día antes, la temperatura había descendido a -10.5 °C en Quetzaltenango, el “día más frío en los últimos 14 años”, por lo que se habilitaron más albergues para la población. Además, se detalló que en la capital la temperatura era de 7 °C y que la onda fría había causado la muerte por hipotermia a dos personas.

Los 20 récords de frío incluyen años recientes —2016, 2018 y 2021—, pero su frecuencia ha disminuido en un 30% desde 1990, señala Rivera. El Insivumeh, entre las temperaturas más bajas de la última década, destaca que el 19 de diciembre del 2023, en la cabecera altense, la temperatura descendió a -5 °C, y en Olintepeque, Quetzaltenango, a -5.6 °C. En la edición de Prensa Libre del 20 de diciembre del 2023 se indicó que en algunos lugares del país se formó escarcha en campos y techos. En la capital, la temperatura descendió a 8.8 °C. El hielo cubrió tramos de la ruta Interamericana.

En Olintepeque, el 24 de enero del 2017, se registró una temperatura de -5.2 °C. Ese día se había refugiado en albergues a cinco mil 562 personas en todo el país.

El 25 de enero de dicho año se documentó que la temperatura un día anterior había sido de -5 °C en la cabecera quetzalteca, y en la parte alta de ese departamento, de -8 °C. El 5 de enero se informó haberse observado escarcha sobre techos de viviendas y vehículos, y se reportó la muerte de tres personas por hipotermia en Totonicapán y Sololá. Las heladas causaron daños en cultivos.

Entre los eventos extremos relacionados con heladas está la caída de nieve del 3 de enero del 2008, en las faldas del volcán Tajumulco (San Marcos) y Santa Ana (Quetzaltenango).

El número promedio de frentes fríos anuales para la climatología de 1991-2020 es de 16, indica el Estado del clima en Guatemala, del Insivumeh (2022).

Temperaturas extremas altas

En el período 1980-2023, la temperatura promedio fue de 22.08 °C a escala nacional, pero se ha incrementado en un 5.9% en los últimos 43 años. Se aceleró a partir del 2015, y el 2020 fue el más caluroso, con una temperatura promedio de 23.23 °C. En Guatemala, los meses más calurosos son abril y mayo, según el artículo ¿Se ha incrementado la temperatura en Guatemala?, de Febronio Tun López (2023).

El 6 de julio del 2023 fue el día más caluroso de todos los registros en la Tierra. La temperatura media global alcanzó 17.08 °C y superó el umbral de referencia (1.5 °C).

La temperatura más alta reportada hasta el momento en el país se produjo en La Fragua, Zacapa, el 5 de mayo del 2019, con 46 °C, refieren Rivera y Guinea, según datos del Insivumeh. Asimismo, la temperatura promedio de abril del 2020 fue de 25.7 °C, una de los más altos del período 1980-2023. Los eventos más intensos de El Niño se registraron en los períodos de 1997-1998, 1982-1983 y 1992. Entre abril de 1991 y julio de 1992 se registró un calentamiento anómalo de hasta 1.8 °C.

El la edición de Prensa Libre del 7 de abril de 1996, el Insivumeh informó que la Semana Santa de ese año en la capital sería una de las “más calurosas”, con una temperatura de 31 °C.

El 23 de febrero de 1998 se hizo un llamado al entonces presidente, Álvaro Arzú, para declarar estado de emergencia preventiva en todo el país, pues se esperaba el verano más caluroso de los últimos 50 años, y la sequía producida por El Niño tendría efectos en la agricultura y ganadería, con pérdidas millonarias.

El 6 de marzo de 1998 se consignó que la temperatura en el territorio nacional subió de manera inusitada, y en la capital alcanzó los 30 °C, en contraposición a los 27 °C registrados años anteriores. En las costas del Pacífico, se documentó una temperatura de 40 °C, y en Petén, de 44°C.

Las proyecciones de temperatura para el país muestran una tendencia de aumento previsto para la década del 2050, de entre 2.5 y 4.1° C, y para la década del 2070, de entre 3.3 y 5.4° C, lo que implicaría mayor demanda de agua y baja disponibilidad hídrica, causadas por sequías.

Entre 1981 y el 2022 se observa una tendencia de calentamiento de 0.16 °C por década, lo cual representa un incremento de 0.66 °C en la temperatura