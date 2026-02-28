Comunitario
Lluvias, frentes fríos y calor: qué pronostica el Insivumeh para marzo y qué regiones sentirán más sus efectos
Marzo marcará la transición hacia la temporada cálida con lluvias dentro de lo normal y temperaturas que podrían alcanzar los 36 °C.
El cielo despejado y el sol intenso predominan en Sacatepéquez, con el volcán de Agua al fondo, en una jornada marcada por altas temperaturas. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)
Marzo marcará la transición de la temporada fría a la cálida en Guatemala, con lluvias dentro de los rangos normales para la época, temperaturas elevadas en varias regiones del país y la presencia de dos frentes fríos, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con la Perspectiva Climática Mensual correspondiente a marzo del 2026, los mayores acumulados de lluvia se prevén en las regiones Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte y Bocacosta, con rangos que irán de 25 mm a 175 mm.
En contraste, en Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valles de Oriente se estiman acumulados bajos, entre 5 mm y 25 mm.
Dos frentes fríos
El Insivumeh pronostica la ocurrencia de dos frentes fríos durante marzo, sistemas que pueden generar lluvias, incremento de nubosidad y descensos de temperatura, principalmente en las regiones Norte y Caribe.
La temporada fría, que normalmente inicia en la segunda quincena de octubre y concluye en la primera quincena de marzo, podría extenderse ligeramente. Hasta la fecha se han contabilizado 12 frentes fríos en el territorio nacional. Para abril se prevé un frente frío adicional que marcaría el cierre de la temporada.
Estos sistemas suelen generar viento del norte moderado a fuerte y favorecer lluvias estacionales en Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en Bocacosta y el sur de Occidente.
Temperaturas entre 13 °C y 36 °C
El pronóstico indica que la temperatura media oscilará entre 13 °C y 30 °C, dependiendo de la región.
Las regiones más frescas serán Occidente y Altiplano Central, donde se esperan valores entre 13 °C y 22 °C.
En las zonas más cálidas —Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico— las temperaturas máximas podrían situarse entre 28 °C y 36 °C.
Las autoridades recomiendan a distintos sectores mantenerse atentos a los boletines oficiales.
📌 Recomendaciones del Insivumeh
Gestión de riesgos
- Informar a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, especialmente en Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
Salud
- Evitar el estancamiento de agua para reducir la proliferación de zancudos y prevenir enfermedades.
- Mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre 11 y 15 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa.
Sector agropecuario
- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) debe emitir recomendaciones oportunas.
- Consultar los boletines agroclimáticos de las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
Sector ambiental
- Extremar precauciones ante condiciones que favorezcan incendios forestales, debido a la baja humedad del suelo y altas temperaturas.
En general
- Dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por el Insivumeh.