Lluvias, frentes fríos y calor: qué pronostica el Insivumeh para marzo y qué regiones sentirán más sus efectos

Marzo marcará la transición de la temporada fría a la cálida en Guatemala, con lluvias dentro de los rangos normales para la época, temperaturas elevadas en varias regiones del país y la presencia de dos frentes fríos, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con la Perspectiva Climática Mensual correspondiente a marzo del 2026, los mayores acumulados de lluvia se prevén en las regiones Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte y Bocacosta, con rangos que irán de 25 mm a 175 mm.

En contraste, en Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valles de Oriente se estiman acumulados bajos, entre 5 mm y 25 mm.

Dos frentes fríos

El Insivumeh pronostica la ocurrencia de dos frentes fríos durante marzo, sistemas que pueden generar lluvias, incremento de nubosidad y descensos de temperatura, principalmente en las regiones Norte y Caribe.

La temporada fría, que normalmente inicia en la segunda quincena de octubre y concluye en la primera quincena de marzo, podría extenderse ligeramente. Hasta la fecha se han contabilizado 12 frentes fríos en el territorio nacional. Para abril se prevé un frente frío adicional que marcaría el cierre de la temporada.

Estos sistemas suelen generar viento del norte moderado a fuerte y favorecer lluvias estacionales en Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en Bocacosta y el sur de Occidente.

Temperaturas entre 13 °C y 36 °C

El pronóstico indica que la temperatura media oscilará entre 13 °C y 30 °C, dependiendo de la región.

Las regiones más frescas serán Occidente y Altiplano Central, donde se esperan valores entre 13 °C y 22 °C.

En las zonas más cálidas —Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico— las temperaturas máximas podrían situarse entre 28 °C y 36 °C.

Las autoridades recomiendan a distintos sectores mantenerse atentos a los boletines oficiales.

📌 Recomendaciones del Insivumeh

Gestión de riesgos

Informar a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, especialmente en Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.

Salud

Evitar el estancamiento de agua para reducir la proliferación de zancudos y prevenir enfermedades.

Mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre 11 y 15 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa.

Sector agropecuario

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) debe emitir recomendaciones oportunas.

Consultar los boletines agroclimáticos de las Mesas Técnicas Agroclimáticas.

Sector ambiental

Extremar precauciones ante condiciones que favorezcan incendios forestales, debido a la baja humedad del suelo y altas temperaturas.

En general