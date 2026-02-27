El maíz de Guatemala llega al Ártico: por qué 10 cultivos fueron seleccionados para su resguardo en la Bóveda Global de Semillas

Las semillas de Guatemala fueron seleccionadas para resguardarse en la llamada “bóveda del fin del mundo”, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, un hecho que confirma el alto valor genético de los cultivos nacionales y su aporte a la seguridad alimentaria mundial.

De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Crop Trust (Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos), la selección no es automática. La bóveda únicamente acepta muestras que acrediten relevancia científica, diversidad genética y potencial estratégico para la alimentación global, criterios que Guatemala logró cumplir mediante la validación técnica de su banco nacional de germoplasma.

LECTURAS RELACIONADAS Guatemala envía copia de semillas nativas a bodega en Noruega, resguardo clave para la seguridad alimentaria

¿Por qué Guatemala fue seleccionada?

El depósito guatemalteco fue validado por su riqueza en cultivos originarios de Mesoamérica, especialmente maíz, frijol, amaranto y teocintle, este último ancestro silvestre del maíz.

El envío fue coordinado por medio del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), institución responsable del resguardo del banco de germoplasma nacional, contando con el apoyo de Crop Trust, Secretaría del TIRFAA (FAO) y el Gobierno de Noruega.

"Es un gran honor que se nos haya confiado la protección de recursos genéticos tan valiosos. La variedad de estas colecciones de semillas, tan importantes para la humanidad y la futura seguridad alimentaria mundial, hace que cada depósito sea único. Además de la rica biodiversidad agrícola de las cajas de semillas que se trasladan a la Bóveda de Semillas esta semana, nos complace que dos instituciones nacionales envíen semillas a Svalbard por primera vez [Guatemala, entre ellos]" Lene Krøl Andersen, Directora Ejecutiva de NordGen,

En total, Guatemala depositó 950 muestras de 10 especies, convirtiéndose en el segundo país de Centroamérica, después de Costa Rica, en contar con una copia de seguridad de sus recursos fitogenéticos en esta instalación del Ártico.

En total se enviaron cinco cajas muestras de:

Maíz Fríjol trepador Fríjol arbustivo Ayote Amaranto Dos especies de Teocintle(ancestro silvestre del maíz) Otras dos que no se detallas

Especialistas destacan que el país es centro de origen del maíz, lo que otorga a sus variedades un valor genético estratégico para la resiliencia climática y la mejora de cultivos a nivel global.

Un logro para la agricultura guatemalteca

Con esta selección, Guatemala no solo asegura su patrimonio agrícola, sino que se integra al sistema mundial de conservación de cultivos, reafirmando su papel como país estratégico en la diversidad genética de alimentos.

Las autoridades del Maga explican que, para Guatemala, este depósito no solo es un reconocimiento internacional, sino un compromiso con la preservación de su biodiversidad agrícola, reforzando la conexión entre tradición, ciencia y futuro sostenible.

El ingreso a la bóveda representa:

Reconocimiento internacional a la calidad genética de la agricultura guatemalteca.

Protección ante desastres naturales, conflictos o fallas técnicas en bancos nacionales.

Fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad.

Garantía de respaldo para futuras generaciones.

“El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación celebra con orgullo que su riqueza genética agrícola se encuentra resguardada en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, uno de los espacios de conservación más seguros del mundo. Este logro reafirma el compromiso del país con la protección de su biodiversidad, el legado de sus agricultores y la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Preservar nuestras semillas es preservar historia, identidad y futuro”. Autoridades del Maga

Ubicada a 120 metros bajo el permafrost en la isla de Spitsbergen, la bóveda mantiene temperaturas naturales bajo cero, lo que permite conservar semillas durante décadas o incluso siglos.

¿Guatemala debe pagar por el resguardo?

No. Los países seleccionados no pagan por almacenar sus semillas en la bóveda. El banco funciona como un servicio global financiado por el Gobierno de Noruega y respaldado por organizaciones internacionales como el Crop Trust.

Los costos de operación y mantenimiento son cubiertos por estas entidades. Además, el apoyo logístico para la preparación y envío de muestras desde países en desarrollo puede contar con financiamiento internacional.

LECTURAS RELACIONADAS Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala y la lucha de la mayor selva de Centroamérica por sobrevivir a la ganadería ilegal

Las semillas siguen siendo propiedad de Guatemala y pueden ser retiradas en caso de emergencia o pérdida de las colecciones originales.

La Bóveda 69 donde se resguardarán las semillas guatemaltecas

El depósito de Guatemala forma parte de la Bóveda 69 de Svalbard, la primera bóveda que se está llenando en el 2026.

Las semillas guatemaltecas compartirán espacio con colecciones agrícolas de distintas regiones del mundo, también fueron resguardadas semillas de olivo silvestre provenientes de España, así como cultivos estratégicos de Níger, entre ellos sorgo, caupí, maní y mijo perla.

Este volumen reciente elevó el total de muestras almacenadas a más de 1,38 millones, cubriendo cultivos de América, Europa, África y Asia. Este conjunto refleja el carácter verdaderamente global de la bóveda, donde convergen especies clave para la alimentación y la resiliencia climática del mundo.

La Sierra de los Cuchumatanes representa a Guatemala

De acuerdo con el Crop Trust, el 12% de las muestras guatemaltecas depositadas en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard provino de agricultores de la Sierra de los Cuchumatanes.

Estas semillas fueron resguardadas inicialmente en un banco comunitario de la región y posteriormente integradas al Banco Nacional de Germoplasma, administrado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), entidad encargada de su conservación y validación científica antes del envío al Ártico.

La participación de los productores de los Cuchumatanes es clave, ya que esta zona del altiplano occidental es reconocida por preservar variedades tradicionales de maíz y frijol, adaptadas a condiciones climáticas de altura y suelos específicos.

El aporte de esta región no solo evidencia la riqueza agrícola del país, sino también el papel fundamental de las comunidades rurales en la protección de semillas ancestrales que hoy cuentan con una copia de seguridad en uno de los bancos de conservación más importantes del mundo.

¿Qué es y por qué existe la Bóveda Global de Semillas?

La bóveda está excavada a más de 120 metros bajo tierra en una isla ártica, aprovechando el permafrost para mantener condiciones frías y estables de almacenamiento a largo plazo. Su propósito es servir como seguro mundial contra la pérdida de diversidad agrícola debido a desastres naturales, conflictos o fallas técnicas en bancos de genes nacionales.

Más de 1,700 bancos de genes a nivel mundial mantienen colecciones de cultivos, pero muchos son vulnerables. La bóveda funciona como respaldo para que ninguna variedad importante desaparezca de forma irreversible.