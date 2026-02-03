Descenso de temperaturas por frente frío amenaza producción agrícola y pecuaria

El frente frío que afecta a Guatemala ha provocado un descenso significativo de las temperaturas, principalmente en el altiplano central y occidental, donde se espera la helada más intensa el martes 3 de febrero.

De acuerdo con Walter Bardales, especialista en monitoreo climático y analista de Agua Consulta, la Ciudad de Guatemala podría registrar temperaturas mínimas entre 6 y 8 grados Celsius, acompañadas de una sensación térmica más baja, sobre todo durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

A partir del miércoles, explica el especialista que se provee un ligero incremento de la temperatura, conforme las condiciones atmosféricas comiencen a estabilizarse. Los efectos del frío aún podrían sentirse en el ganado y los cultivos durante los próximos días.

Riesgos para la producción agrícola

Las bajas temperaturas representan un riesgo directo para la producción grícola, principalmente en zonas ubicadas por encima de los 1 mil 700 metros sobre el nivel del mar, donde las heladas podrían afectar el desarrollo de los cultivos en los próximos días.

De acuerdo con el análisis agrometeorológico, se prevén temperaturas inferiores a cinco grados centígrados, vientos superiores a 35 km/h y lluvias en algunas áreas de Izabal, Alta Verapaz y Petén, además de frío intenso en el Altiplano Central y Occidente.

Estas condiciones climáticas adversas podrían generar estrés térmico en los cultivos y el ganado, así como daños en la infraestructura agrícola, situación que mantiene en alerta al sector agropecuario a nivel nacional.

Riesgo para la producción agropecuaria

Ante este panorama, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) reforzó las recomendaciones preventivas para productores de todo el país y mantiene un monitoreo constante en 234 municipios identificados como vulnerables.

La institución hace un llamado a implementar medidas oportunas para reducir posibles pérdidas en la producción agropecuaria.

Recomendaciones para el sector pecuario

Por otra parte, el Maga recomienda proteger al ganado bovino del frío y el viento, asegurando superficies secas, bebederos protegidos y ajustes en el manejo diario que reduzcan la pérdida de calor corporal.

En el caso de la avicultura, se sugiere mantener la temperatura adecuada según la edad de las aves, utilizar cortinas y plásticos, y contar con una cama más espesa para conservar el calor.

Medidas para proteger los cultivos

Para los cultivos, se aconseja evitar podas y fertilizaciones nitrogenadas durante el periodo de bajas temperaturas, así como mantener el suelo ligeramente húmedo mediante riegos ligeros y oportunos, preferiblemente en horas diurnas.

También es importante reforzar el manejo de plagas y control de malezas, además de proteger cultivos sensibles como hortalizas, café, caña de azúcar, melón, sandía y pastos, especialmente durante la noche y la madrugada.