Frente frío deja paisajes congelados, escarcha y temperaturas extremas: estas son las imágenes que lo evidencian

Guatemala registró durante la madrugada de este lunes 2 de febrero temperaturas mínimas que no se presentaban desde el 2010, con valores extremos en municipios del occidente, donde el termómetro descendió hasta –6 °C, según datos preliminares del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El Insivumeh publicó un video en el que se observan varios lugares con hielo y escarcha, producto de las bajas temperaturas de esa madrugada.

De acuerdo con el reporte de temperatura mínima diaria del 2 de febrero del 2026, una de las estaciones más afectadas fue Labor Ovalle, en Quetzaltenango, donde se registraron –6 °C, mientras que en Los Altos, también en Quetzaltenango, se alcanzaron 2 °C. Otras estaciones con valores bajo cero fueron San Pedro Necta, Huehuetenango (–2 °C); Suiza Contenta, Sacatepéquez (1 °C); Todos Santos, Huehuetenango (1 °C); y Efa San Marcos, San Marcos (1.4 °C).

El Insivumeh advirtió que, en las próximas horas, continuará la influencia de un sistema de alta presión, el cual mantendrá temperaturas diurnas bajas en gran parte del país y una sensación térmica de frío sensible, principalmente durante la noche y la madrugada. En contraste, sobre la Bocacosta y el Pacífico se prevé un ambiente cálido.

Además del frío extremo, se mantiene la alerta por viento norte fuerte, con velocidades de 35 a 45 kilómetros por hora, especialmente en el altiplano central, ciudad capital, valles del oriente, occidente, Sololá, norte de Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa. Estas condiciones podrían provocar desprendimiento de láminas, caída de árboles y vallas publicitarias, así como daños en el tendido eléctrico.

Para la noche y la madrugada se pronostica frío generalizado a nivel nacional, con un descenso más marcado en el occidente, el altiplano central, la Franja Transversal del Norte y algunas zonas de los valles del oriente, donde no se descartan heladas meteorológicas, especialmente en áreas que podrían alcanzar 0 °C o menos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de prevención, abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y mascotas ante la persistencia de estas condiciones climáticas adversas.

Lugar Departamento Temperatura mínima

Labor Ovalle Quetzaltenango –6 °C

Los Altos Quetzaltenango 2 °C

San Pedro Necta Huehuetenango –2 °C

Suiza Contenta Sacatepéquez 1 °C

Todos Santos Huehuetenango 1 °C

Efa San Marcos San Marcos 1.4 °C

