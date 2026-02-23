Fuerte viento causa daños en varias áreas del país: árboles caídos, daños eléctricos y alerta climática

El frente frío número 12, que ingresó al país este lunes, ha intensificado el viento frío del norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, principalmente en sectores montañosos, cañones, la Bocacosta, el Altiplano Central y los Valles del Oriente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), estas condiciones persistirán con fuerza hasta el miércoles, disminuyendo gradualmente después.

Las ráfagas han generado interrupciones del servicio eléctrico, daños a viviendas y bloqueos viales por la caída de árboles y ramas de gran tamaño. La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) activó su "Condición de Alerta" tras incidentes registrados en municipios como Mixco, Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, San José Pinula y Fraijanes.

Los fuertes vientos también afectaron redes de distribución eléctrica, techos de viviendas y áreas comerciales. En zonas como El Manzanillo (Mixco) y la bajada de La Cruz (Villa Nueva), ramas cayeron sobre tendidos eléctricos, provocando cortocircuitos y explosiones, según reportes de la PMT y CONRED.

Zonas más afectadas por caída de árboles y daños

Entre los incidentes más relevantes registrados por cuerpos de socorro y autoridades se encuentran:

Jocotenango, Sacatepéquez : Árbol cayó en el parque central. (ASONBOMDGT)

: Árbol cayó en el parque central. (ASONBOMDGT) Zona 5, San Marcos : Árbol colapsó sobre una vivienda y otro sobre un vehículo. (ASONBOMDGT)

: Árbol colapsó sobre una vivienda y otro sobre un vehículo. (ASONBOMDGT) Mixco, zona 1 : Tendido eléctrico afectado; se suspendieron servicios bancarios. (Municipalidad de Mixco)

: Tendido eléctrico afectado; se suspendieron servicios bancarios. (Municipalidad de Mixco) Villa Nueva, zona 10 y bajada de La Cruz : Explosiones y cortocircuitos por ramas en el tendido. (PMT Villa Nueva)

: Explosiones y cortocircuitos por ramas en el tendido. (PMT Villa Nueva) Cobán, Alta Verapaz : Árboles caídos en escuelas y viviendas. (Conred)

: Árboles caídos en escuelas y viviendas. (Conred) San Pedro Carchá : Árbol bloqueó el paso vehicular en el km 217. (Conred)

: Árbol bloqueó el paso vehicular en el km 217. (Conred) Escuintla, CA-02-OCC: Árbol derribado bloqueó la vía. (BVoluntariosGT y UMGIRD)

#Guatemala Se registra caída de árbol en DIGEF, 32 calle, 9-10, zona 11 de la capital. Personal municipal y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron trabajos de limpieza en el área.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/1ACx5h2mMF — CONRED (@ConredGuatemala) February 23, 2026

Recomendaciones oficiales por viento fuerte

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Insivumeh recomiendan:

Asegurar techos y objetos livianos ante el riesgo de desprendimiento.

ante el riesgo de desprendimiento. Evitar transitar cerca de árboles, vallas o postes eléctricos.

eléctricos. Precaución especial a motoristas en carreteras abiertas.

en carreteras abiertas. No manipular cables eléctricos caídos .

. Abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas del país.

🚨 EmergenciaCBMD | CAÍDA DE ÁRBOL 🌳🚨🚑



Parque Central de Jocotenango Sacatepéquez, debido a los fuertes vientos se reporta la caída de un árbol.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Jocotenango trabajan en el lugar para poder retirar el árbol del área.



Línea de… pic.twitter.com/SZRT4NQlOy — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) February 23, 2026

Frío persistente y lluvias intermitentes

Además del viento, el frente frío número 12 también ha provocado nublados, descenso de temperatura y lluvias dispersas, especialmente en la región norte y central. Según Insivumeh, las precipitaciones están asociadas a entrada de humedad desde el Caribe, con mayor incidencia entre lunes y martes.

A partir del jueves 26, se espera un aumento gradual en las temperaturas máximas, especialmente en el sur del país.

Clima por región para esta semana

Ciudad de Guatemala y Meseta Central : Soleado durante el día, frío por la noche. Temperaturas entre 24 y 26 °C.

: Soleado durante el día, frío por la noche. Temperaturas entre 24 y 26 °C. Altiplano Central y Occidental : Mínimas entre 7 y 8 °C por la noche.

: Mínimas entre 7 y 8 °C por la noche. Alta Verapaz : Cielo nublado, lloviznas por la tarde. Máximas entre 23 y 25 °C.

: Cielo nublado, lloviznas por la tarde. Máximas entre 23 y 25 °C. Petén : Cielos parcialmente nublados. Máximas de 28 a 30 °C, en ascenso desde el jueves.

: Cielos parcialmente nublados. Máximas de 28 a 30 °C, en ascenso desde el jueves. Regiones del Pacífico : Poca nubosidad y ambiente cálido. Máximas de 34 a 36 °C.

: Poca nubosidad y ambiente cálido. Máximas de 34 a 36 °C. Motagua y Valles del Oriente: Nublado parcial con pocas lluvias. Temperaturas de 31 a 33 °C.

🚨 EmergenciaCBMD | Fuertes Vientos 💨🚒🚨



Zona 5 de San Marcos, debido a los fuertes vientos que afectan el territorio nacional se desprende el techo de una vivienda.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de San Marcos a bordo de la unidad de rescate RD-134 laboran en el… pic.twitter.com/JE2r3qq4GQ — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) February 23, 2026

Las autoridades mantienen la vigilancia activa sobre el comportamiento del frente frío número 12, el cual continuará generando vientos peligrosos hasta el miércoles 25 de febrero, especialmente en áreas vulnerables. Se insta a la población a mantenerse informada por medios oficiales y tomar medidas preventivas para evitar accidentes por objetos desprendidos, colapso de árboles o interrupciones eléctricas.