Clima en Guatemala: ambiente cálido en el día y bajas temperaturas en la noche este fin de semana  

Áreas con neblina matutina, ambiente cálido y brumoso durante el día es el pronóstico del Insivumeh para el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de febrero.



Además, se prevé frío por la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental. De acuerdo con el informe, las lloviznas o lluvias previstas desde el domingo hasta inicios de semana se deben al acercamiento de un frente frío.

En la meseta central, que incluye la capital, el viento del norte incrementará su velocidad a inicios de semana (de 40 a 50 km/h). El Insivumeh recomendó abrigarse lo mejor posible durante la noche y la madrugada, ya que el frío persistirá, especialmente en los altiplanos central y occidental.

En la meseta central, que abarca la capital, se prevé niebla en la mañana, poca nubosidad, ambiente cálido y brumoso. Por la noche y madrugada, se espera frío, además de viento del nordeste ligero por la mañana, con posibilidad de cambio hacia el sur por la tarde.

En la región del Motagua y los valles del oriente se espera poca nubosidad, alternando con nubes dispersas. El ambiente será cálido y brumoso durante el día, y el viento, del nordeste, será ligero a moderado.

Para las regiones del Pacífico, se prevé poca nubosidad y ambiente cálido durante el día. En la tarde se espera incremento y desarrollo de nubosidad, con posibilidad de lluvias dispersas en el suroccidente. El viento será del suroeste, ligero.

El pronóstico para la región norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte indica neblina matutina, poca nubosidad y posibilidad de lloviznas o lluvias por la tarde o noche.

Temperaturas máximas previstas: