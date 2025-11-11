Reportan daños por fuertes vientos que afectan a Guatemala durante frente frío  

Guatemala está afectada por fuertes vientos y la influencia de un frente frío este martes 11 de noviembre.

El fuerte viento derribó láminas en la en la 2a. calle y 4a. avenida de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: PMT de Antigua Guatemala)

Guatemala amaneció este martes 11 de noviembre con bajas temperaturas, debido a los efectos de un frente frío, y ha aumentado la velocidad del viento.


Según el Insivumeh, el territorio nacional continúa bajo los efectos del tercer frente frío, que se acerca más al país, lo que origina nublados parciales y totales del norte del centro del país.

Durante esta semana, se espera la influencia de un viento frío procedente del norte, con velocidades moderadas a fuertes, que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, especialmente en la meseta central, incluida la capital, y zonas del altiplano central y occidental.

Las temperaturas continuarán frescas durante las noches y madrugadas, principalmente en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse las más bajas.

Reportan daños por el viento

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala informó que, en la 2a. calle y 4a. avenida, se detectó la caída de láminas de una obra en construcción a causa de los fuertes vientos, las cuales obstruyen el paso vehicular.

Añadió que colocaron conos y se procedió al cierre del tramo para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que los agentes están en alerta por el fuerte viento, ante el posible riesgo de caída de vallas.

Para leer más: Clima de fin de año en Guatemala: entre 13 y 15 frentes fríos afectarán al país

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó mantenerse informados sobre las condiciones climáticas y seguir las medidas de prevención emitidas por las autoridades.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Frente frío Fuertes vientos Insivumeh Vientos huracanados 
