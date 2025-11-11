Guatemala enfrenta vientos de hasta 60 km/h: el tercer frente frío sigue activo, alerta el Insivumeh

Comunitario

Guatemala enfrenta vientos de hasta 60 km/h: el tercer frente frío sigue activo, alerta el Insivumeh

El clima en Guatemala se prevé frío para este martes, y no se descartan lloviznas o lluvias.

|

time-clock

Mapa muestra el desplazamiento de frente frío este 11 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Imagen Insivumeh)

Byvian Roldán, pronosticadora del Insivumeh, informó que este martes 11 de noviembre el territorio nacional continúa bajo los efectos del tercer frente frío, el cual se aproxima al país.

Añadió que los nublados parciales y totales continuarán presentándose desde el norte hacia el centro del país.

Además, se reportan lluvias o lloviznas en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, los valles de oriente y el sur de Guatemala. No se descartan lluvias o lloviznas al final de la tarde o en la noche en el altiplano central y hacia el occidente.

EN ESTE MOMENTO

Ley de Competencia 8 persona observando documentos con lupa

Qué regular y qué dejar fuera: claves para el reglamento de la Ley de Competencia, según experto

Right
Melvin D., alias “Shaka”, es escoltado por agentes tras su captura en Santa Catarina Pinula. Tiene 16 antecedentes penales, según la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las luces y sombras de la ley antipandillas que declara terroristas a los mareros en Guatemala

Right

Se prevé que las temperaturas sean templadas durante el día y frías en la noche y madrugada, principalmente en el occidente.

Según el Insivumeh, en Izabal podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes, por lo que se recomienda precaución ante posibles inundaciones o crecidas repentinas de ríos.

También influye un sistema de alta presión que ha acelerado el viento norte, el cual podría alcanzar velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Época fría Frente frío Frente frío en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS