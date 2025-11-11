Guatemala enfrenta vientos de hasta 60 km/h: el tercer frente frío sigue activo, alerta el Insivumeh

Byvian Roldán, pronosticadora del Insivumeh, informó que este martes 11 de noviembre el territorio nacional continúa bajo los efectos del tercer frente frío, el cual se aproxima al país.

Añadió que los nublados parciales y totales continuarán presentándose desde el norte hacia el centro del país.

Además, se reportan lluvias o lloviznas en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, los valles de oriente y el sur de Guatemala. No se descartan lluvias o lloviznas al final de la tarde o en la noche en el altiplano central y hacia el occidente.

Se prevé que las temperaturas sean templadas durante el día y frías en la noche y madrugada, principalmente en el occidente.

Según el Insivumeh, en Izabal podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes, por lo que se recomienda precaución ante posibles inundaciones o crecidas repentinas de ríos.

También influye un sistema de alta presión que ha acelerado el viento norte, el cual podría alcanzar velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

