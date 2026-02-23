Por qué está lloviendo en Guatemala este 23 de febrero y cuál es la explicación del Insivumeh   

El Insivumeh dio detalles sobre por qué este lunes 23 de febrero se registran llovizna y frío en algunos sectores del territorio nacional.

El pronosticador Cleofás Culajay explicó que un frente frío se desplaza sobre Guatemala, cuyos efectos comenzaron a percibirse desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

Añadió que, derivado del frente frío, se han registrado lluvias en la región del norte, Franja Transversal del Norte y el Caribe.

La velocidad del viento estará entre 40 y 50 kilómetros por hora en occidente, el altiplano central y los valles del oriente.

En cuanto a las temperaturas máximas, el termómetro podría marcar entre 21°C y 24°C en la región del norte, Franja Transversal del Norte, el Caribe y los valles del oriente, añadió Culajay.

Mientras tanto, en el altiplano central se esperan temperaturas entre 20°C y 23°C; en occidente, entre 18°C y 21°C, y en las regiones del sur, entre 28°C y 31°C.

Internautas han reportado lluvias en sectores de Alta Verapaz, Izabal y Chimaltenango.

Además, autoridades de tránsito de la metrópoli han pedido precaución a los pilotos debido al asfalto mojado.

