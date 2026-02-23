Lloviznas y percances viales complican el tránsito en la metrópoli este lunes

En la ciudad de Guatemala y municipios aledaños se registran lloviznas desde la madrugada de este lunes 23 de febrero, por lo que las autoridades de tránsito reportan movilidad lenta en algunos tramos y varios percances.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital pide a los automovilistas conducir con precaución, disminuir la velocidad, activar los limpiaparabrisas y encender las luces del vehículo.

Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, informa sobre un autobús con desperfectos mecánicos en la calzada José Milla y 14 avenida, zona 6, rumbo a la calle Martí.

Agregó que un vehículo con fallas mecánicas afecta el paso en el carril derecho del viaducto Rafael Carrera, en dirección de zona 15 hacia zona 16. También se registró una colisión múltiple en ese tramo.

El paso también se ha visto afectado por el accidente de un camión en el kilómetro 8.1 de la ruta al Atlántico, zona 17. Montejo pidió precaución a los conductores debido a las lloviznas persistentes desde la madrugada.

La PMT de Villa Canales alerta que el asfalto continúa mojado y resbaladizo, lo que complica la habilitación y el cierre de carriles reversibles entre Boca del Monte y la avenida Hincapié.

Además, la PMT de Villa Nueva también pide precaución por el asfalto mojado y reporta tránsito lento en la 52 calle, calzada Raúl Aguilar Batres.

Mientras tanto, la PMT de Mixco informa sobre alta carga vehicular en sectores de San Cristóbal hacia Las Charcas, y en la calzada San Juan con dirección a la capital.

Para leer más: Comunas declaran emergencia por colapso vial y piden al Gobierno activar fondos para el Metro

Leve llovizna en la ciudad. 🌧️🌧️



🚘 Conduzca con precaución, disminuya la velocidad del vehículo, active los limpiaparabrisas y encienda las luces del vehículo.#TráficoGT #TránsitoGT #lluvias2026 pic.twitter.com/KZmFMqcUM3 — MuniGuate (@muniguate) February 23, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.