Las razones por las que hay dudas sobre la remodelación del salón de baile de la Casa Blanca

Se espera que un juez federal decida pronto si el proyecto de salón de baile de la Casa Blanca, de US$400 millones, planificado por el presidente Donald Trump puede seguir adelante, centrado en si el plan de la administración de depender de donaciones privadas le permite eludir la aprobación del Congreso. Trump ha asegurado que este enfoque ahorra gastos a los contribuyentes, pero tal disputa ha puesto de relieve la falta de transparencia sobre la financiación del proyecto. El juez federal de distrito, Richard Leon, congresistas demócratas y grupos de vigilancia han cuestionado un acuerdo que se basa en donaciones de empresas con negocios ante el gobierno federal, canalizadas a través de un intermediario sin fines de lucro que recauda millones de dólares en comisiones, para financiar la reforma más significativa de la Casa Blanca en décadas.

Leon dijo que podría decidir este mes sobre la impugnación del proyecto por parte del National Trust for Historic Preservation. A medida que se acerca la decisión, grupos de vigilancia analizan con lupa la iniciativa de recaudación de fondos de la administración de Trump, con el argumento de que explota lagunas en las normas federales de divulgación que el Congreso debería endurecer.

Trump y funcionarios de la Casa Blanca han identificado públicamente a unas dos docenas de empresas y a una docena de donantes individuales que, según afirman, ya han aportado cientos de millones de dólares al proyecto, incluyendo grandes corporaciones como Amazon, Google y Palantir, que, en conjunto, tienen contratos por miles de millones de dólares con la administración —el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es propietario de The Washington Post—. La mayoría de los donantes se ha negado a especificar a los periodistas y legisladores cuánto han aportado y si esperan algún acceso adicional a funcionarios u otros beneficios a cambio de su ayuda.

Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, en inglés) concluyó que al menos 22 empresas involucradas en el proyecto del salón de baile deberían haber revelado sus donaciones en presentaciones de lobby, pero no lo hicieron. “El público merece una transparencia real sobre quién contribuye y cuánto dona, pero eso no es lo que estamos viendo”, escribió Matt Corley, investigador principal de CREW, en un correo electrónico. Dichas preocupaciones también han sido abordadas por la senadora Elizabeth Warren —demócrata por Massachusetts—, quien ha presionado a Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro que gestiona las donaciones para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, para que aclare su función y especifique los aportes recibidos.

En una carta enviada a Warren y compartida con The Washington Post, la organización se negó a ofrecer detalles, pero afirmó que recaudará entre el 2 y el 2.5% de cada donación, como parte de su comisión de gestión. El proyecto planificado por US$400 millones sería el más grande en la historia de la organización. “Estos nuevos detalles suscitan aún más inquietud sobre si el salón de baile —repleto de oro— de Donald Trump se ha convertido en un vehículo para la corrupción”, declaró Warren a The Post. “Los estadounidenses merecen saber qué corporaciones multimillonarias están invirtiendo dinero en los proyectos vanidosos de Trump y qué favores podrían estar buscando a cambio”.

Julie Moore, portavoz del Trust for the National Mall, calificó en un correo electrónico a The Post la tarifa de administración como una práctica estándar, y dijo que el dinero apoyaría la “labor y misión fundamentales con el Servicio de Parques Nacionales para restaurar, preservar y enriquecer el National Mall y el President's Park". La organización, que ha gestionado campañas de recaudación de fondos para restaurar el Monumento a Washington y otros proyectos, reportó alrededor de US$13 millones en ingresos y US$17 millones en gastos en el 2024, según documentos presentados por la organización sin fines de lucro.

Moore afirmó que el rol de la organización había sido "tergiversado" por legisladores y medios de comunicación, y añadió que la organización "no participa en la solicitud de donaciones ni en la planificación o construcción del proyecto". Moore no dijo si al menos dos miembros de la junta que tenían intereses activos antes de la administración Trump cuando se discutió el proyecto se recusaron. La Casa Blanca se negó a especificar cuánto dinero se había recaudado para el proyecto ni a responder a preguntas sobre si los contribuyentes podrían beneficiarse y cómo. En octubre, Trump ofreció a los donantes una cena de celebración en el Salón Este de la Casa Blanca.

“El presidente Trump está donando generosamente su tiempo y recursos para construir un hermoso salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto con el que los presidentes anteriores solo soñaban”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle. “Desde el anuncio de este histórico plan, la Casa Blanca ha recibido numerosas llamadas de estadounidenses generosos y empresas estadounidenses deseosas de contribuir”. Sólo una empresa -la firma de terapia de órganos Vantive US Healthcare- reveló su donación al salón de baile como parte de presentaciones semestrales de lobby, diciendo que donó US$2.5 millones al Trust for the National Mall el 13 de octubre.

La presentación fue reportada primero por Bloomberg Government. Vantive se negó a responder preguntas sobre el motivo de la donación o sobre sus prioridades de cabildeo, haciendo referencia a la presentación. En sus formularios, la compañía reveló haber gastado más de US$2 millones en el 2025 para cabildear ante la administración Trump sobre la facturación de Medicare, los dispositivos de soporte para órganos y otros asuntos. Ese total incluía 340.000 dólares para Ballard Partners, que contrató a Pam Bondi y Susie Wiles antes de que se incorporaran a la administración Trump como fiscal general y jefa de gabinete de la Casa Blanca, respectivamente. Ni Bondi ni Wiles declararon haber cabildeado para Vantive.

La administración ha argumentado que la Casa Blanca tiene la autoridad legal para aceptar donaciones a través del Departamento del Interior, y que el Congreso ha autorizado al presidente a realizar cambios en los terrenos de la Casa Blanca reservando un pequeño fondo anual para renovaciones. Los abogados del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, encargado por el Congreso de preservar los edificios históricos, han argumentado que dichas disposiciones no autorizan un proyecto de esta envergadura y que el salón de baile requería la aprobación y financiación expresas del Congreso.

“En lugar de admitir que no existe [ninguna autorización], los acusados ​​inventan una máquina de Rube Goldberg” para justificar el procedimiento, argumentaron los abogados del National Trust en presentaciones judiciales el mes pasado, invocando la expresión sobre un dispositivo excesivamente complicado diseñado para realizar una tarea simple. León, designado por el presidente George W. Bush, pareció estar de acuerdo con esa crítica en una audiencia el 22 de enero, refiriéndose repetidamente a la iniciativa de financiación de la administración Trump como una máquina de “Rube Goldberg” y diciendo que el plan de construcción funcionaba como una maniobra evasiva para eludir la supervisión del Congreso.

Los abogados del Departamento de Justicia han rechazado esa caracterización, argumentando que el enfoque de financiación de la administración es legal y coherente con proyectos pasados ​​​​con argumentos de la Casa Blanca. “Esto no es una elusión del proceso de asignaciones: es un mecanismo de financiamiento que el Congreso autorizó conscientemente y que desde hace tiempo sabe que está disponible para apoyar proyectos en los terrenos de la Casa Blanca”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en una presentación del 2 de febrero. Los abogados del Departamento de Justicia también enmarcaron cualquier pausa como un riesgo potencial para la seguridad nacional y dijeron que apelarían inmediatamente si Leon concede una suspensión del proyecto.

Leon dijo que, independientemente de su fallo, espera que el caso sea apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC e incluso ante la Corte Suprema.