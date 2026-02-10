Por qué EE. UU. podrá revocar el TPS de los ciudadanos originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal

El pasado 9 de febrero, un tribunal de apelaciones de EE. UU. abrió la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump pueda deportar a migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que cuenten con el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Aunque un juez federal había anulado una orden del presidente Trump para poner fin a este sistema de protección temporal, que permitía a los migrantes permanecer legalmente en EE. UU., el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un nuevo dictamen.

Esta resolución permitiría a la administración de Trump proceder con las deportaciones de hondureños, nicaragüenses y nepalíes, a pesar de contar con el TPS.

"La orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", señala el nuevo dictamen emitido el pasado lunes.

Medios internacionales señalan que el TPS respaldaba aproximadamente a 51 mil hondureños y tres mil nicaragüenses, quienes llegaron a EE. UU. tras los estragos causados por el huracán Mitch, en 1998.

En cuanto a Nepal, más de siete mil personas cuentan con el TPS, tras el terremoto registrado en el 2015.

A win for the rule of law and vindication for the US Constitution. Under the previous administration, Temporary Protected Status was abused to allow violent terrorists, criminals, and national security threats into our nation.



TPS was never designed to be permanent, yet… pic.twitter.com/SZhVNuhU1n — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 9, 2026

Recientemente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, aseguró que el "TPS nunca se trató de una medida a implementar de forma permanente".

El gobierno de Trump aseguró, tras el inicio de su segundo mandato, que el retiro del TPS supone una "mejoría en las condiciones de esos países" y que los ciudadanos pueden regresar a sus lugares de origen de forma segura.

