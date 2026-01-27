EE. UU., seguridad y economía: las promesas de Nasry Asfura tras asumir la presidencia en Honduras

Este 27 de enero asumió la presidencia de Honduras el candidato Nasry Asfura, quien no solo fue reconocido por recibir apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, sino también por su agenda ligada a asuntos económicos y de seguridad en el país centroamericano.

“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, afirmó Asfura durante su juramento en la sede del Congreso, en Tegucigalpa.

Con 67 años, el exalcalde y empresario obtuvo la presidencia en un momento marcado por unas elecciones reñidas, denuncias de fraude y amenazas de Trump.

Entre sus primeras acciones estuvo viajar a EE. UU. para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

En esa reunión, ambos países anunciaron la proyección de un acuerdo de libre comercio.

Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional de la República de Honduras 2026-2030

Uno de los aspectos presentes en el nuevo gobierno de Asfura es la evaluación de los vínculos con Taiwán, luego de que, en el 2023, Honduras estableció relaciones con China bajo el mandato de Xiomara Castro.

Asfura ha reiterado que busca “analizar” los compromisos adquiridos con China, además de “redefinir” dicha relación.

Fue un honor participar en la Toma de Posesión del Presidente Nasry Asfura. El Reino Unido valora la estrecha relación con Honduras y seguiremos trabajando en prioridades compartidas como comercio, infraestructura y medio ambiente.



Foto: cortesía Hondudiario

Otro anuncio del mandatario fue su intención de gestionar la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficiaría a aproximadamente 60 mil hondureños.

“Asfura” también prometió atraer inversión extranjera, desarrollar infraestructura y recortar el gasto público en un país cuya deuda representa el 45% del PIB, según cifras oficiales.

La seguridad es otro eje constante en su agenda. Washington ha manifestado que espera afianzar la cooperación con Honduras en esta materia.

Juramentación presidencial



Con respeto a la Constitución y al pueblo hondureño, el presidente Nasry Asfura asume la responsabilidad de conducir los destinos de Honduras.



Honduras, vamos a estar bien.

Actualmente, el país registra una tasa de 23 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Además, el narcotráfico y pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha mantienen presencia activa.

Aunque no ha detallado su estrategia contra la criminalidad, Asfura anticipó que “no se va a renovar” el estado de excepción que impuso Castro, similar al implementado en El Salvador durante la guerra antipandillas del presidente Nayib Bukele, criticado por organizaciones de derechos humanos.

También restó importancia al hecho de no haber sido felicitado por Bukele, uno de los principales aliados de Trump. “Tendrá sus razones”, dijo.

