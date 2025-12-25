La OEA respalda los resultados electorales en Honduras mientras que la candidata oficial los tacha de “fraude”

Lugo de un polémico proceso electoral en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador de las presidenciales a Nasry Asfura, resultado que fue aceptado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE – OEA).

Mediante un comunicado, la misión de observación destacó que posterior a las votaciones presidenciales del 30 de noviembre, hay un clima de polarización que afectó a los altos funcionarios electorales de Honduras.

“Se produce en un contexto poselectoral de extrema polarización y complejidad, que ha impedido que las autoridades electorales puedan trabajar con la tranquilidad y autonomía que es propia de una democracia, afectando incluso su integridad personal y la de sus familias”, remarca el comunicado.

El proceso electoral en Honduras generó un clima de dudas y desacuerdo entre actores políticos, debido a algunos factores que alteraron el clima político – electoral en aquel país.

Fallas en su sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, junto a declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a favor del candidato que resultó siendo el ganador del proceso de votaciones.

“Se observaron demoras en la gestión del material replegado y limitaciones en la implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados. Si bien estas deficiencias afectaron la oportunidad y claridad de la información oficial, la Misión constató que no comprometieron la integridad de la elección”, respaldando así los resultados oficializados este 24 de diciembre.

Nasry Asfura fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras.

Pero hubo vacíos en el proceso de traslado de información que generaron ruidos en la comunicación institucional, señala la MOE - OEA, “la circulación de desinformación en este contexto generó incertidumbre en la población, situación que se vio agravada por la ausencia de comunicaciones institucionales oportunas por parte del CNE”.

Rechaza resultados

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo que el CNE "asesinó nuestra incipiente democracia" al proclamar presidente electo de Honduras a Nasry 'Tito' Asfura, una decisión que calificó como "fraude y una imposición extranjera".

"En Honduras, el CNE atendiendo las instrucciones del imperio asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del 'presidente electo' es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria", subrayó Moncada en un mensaje en la red social X.

Moncada no reconoce los resultados y los tacho de fraudulentos. Fotografía: EFE.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, fue declarado por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40.26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada, quien obtuvo el 19.19 % de los sufragios, según la declaración del CNE, enfatizó que el mundo "debe saber" que el mandatario electo en Honduras "es de los empresarios que pidieron la intervención" de Trump, quien tres días antes de las elecciones había expresado su apoyo a Asfura y le pidió a los hondureños que votarán por él.

Por su parte la MOE – OEA está consiente que hay sectores que no van a compartir los resultados, pero refiere que los procesos de observación son claros al reflejar los resultados, descartando cualquier alteración de los mismos.

“La Misión es consciente de que existen actores que han manifestado desacuerdos con el proceso electoral y con su desenlace. En tal sentido, llama a terminar con los procedimientos restantes en curso. La MOE/OEA reafirma que no identificó elementos fraudulentos determinantes y considera que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas. De ese modo, de existir impugnaciones, la Misión insta a canalizarlas por la vía jurídica correspondiente”, indicó.

Guatemala reconoce resultados

Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno de Guatemala reconoció los resultados electorales de Honduras, y emitió una felicitación al ahora presidente electo.

“Guatemala expresa su reconocimiento al hermano pueblo hondureño por la responsabilidad cívica y madurez política demostrada durante el proceso electoral y confía en que trabajará de la mano del Gobierno de Honduras para fortalecer aún más la amistad y cooperación mutua”, refiere la postura guatemalteca divulgada en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno guatemalteco también expresó sus deseos de mantener una cooperación binacional, que permita que las dos naciones de la región centroamericana sigan en crecimiento.

“El Gobierno de Guatemala formula votos por el éxito de la gestión del Presidente electo y expresa su voluntad de brindar un impulso renovado a la histórica y estratégica relación bilateral, así como a las iniciativas que contribuyan a la paz, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones y de la región centroamericana”, concluyó.