“Trampas, fraudes, manipulación”: Xiomara Castro señala injerencia de Donald Trump y EE. UU. en elecciones de Honduras

Durante un acto oficial de inauguración del Poder Judicial en el departamento de Olancho, la presidenta Xiomara Castro lanzó una dura acusación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien señaló de intervenir en las recientes elecciones generales del 30 de noviembre.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, cuando amenazó al pueblo hondureño por apoyar a Rixi Moncada,

candidata patriota del partido Libre”, dijo.

Manipulación y amenazas

Castro afirmó que el proceso electoral fue objeto de manipulación mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y que las amenazas vertidas por Trump constituyen “un ataque directo a la voluntad popular”. Según ella, estos hechos afectan gravemente los valores democráticos que deberían imperar en una elección libre.

El escrutinio oficial sin actualización desde la medianoche anterior mantiene como puntero a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 1 millón 298 mil votos, seguido por Salvador Nasralla, con 1 millón 256 mil sufragios. Rixi Moncada, de Libre, ocupa el tercer lugar con poco más de 618 mil votos.

“Los conservadores de Washington se han aliado con el narcotráfico y el crimen organizado”, denunció la mandataria.

Afirmó que estas redes operaron con impunidad desde el Estado durante más de una década, y que ahora buscan restaurar un “narcoestado” que obligó a miles de hondureños a emigrar.

Indulto cuestionado

Castro recordó que Juan Orlando Hernández, expresidente condenado a 45 años por narcotráfico, fue indultado por Trump justo antes de los comicios.

“Podrán perdonarle sus delitos, pero al pueblo no se le olvida”, expresó.

Insistió en que su gobierno garantizó un proceso electoral libre y transparente, y agradeció la participación decidida del pueblo hondureño.

Denuncia ante la ONU

La presidenta advirtió que denunciará este “golpe electoral en curso” ante Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC y la OEA. “Es mi deber como presidenta y como mujer que surgió de la resistencia, defender la democracia y la soberanía popular”, aseguró.

Castro reiteró que las elecciones están “viciadas de nulidad” y llamó al pueblo a no aceptar procesos marcados por manipulación e injerencia extranjera. “La refundación de Honduras no acepta sumisión”, dijo enfáticamente.

Advertencia histórica

En un cierre cargado de simbolismo, comparó los hechos actuales con el caso del filibustero William Walker: “Quienes pretendan intervenir sufrirán el destino de Walker en Trujillo”, advirtió, aludiendo al fusilamiento del aventurero estadounidense en 1860.

