“Me cambió la vida”: Juan Orlando Hernández agradece a Trump por indulto que lo liberó de condena por narcotráfico

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció este miércoles 3 de diciembre al presidente de EE. UU., Donald Trump, por haberle concedido un indulto tras haber sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, y afirmó que el mandatario estadounidense le “cambió la vida”.

Trump indultó al exgobernante como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que respalda al derechista Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre el 2014 y el 2022.

“Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré”, escribió Hernández desde EE. UU., en su reaparición en redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el lunes reciente.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras ni a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García, en entrevista con AFP.

El exmandatario reiteró en X que fue víctima de una “trampa” del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de introducir cientos de toneladas de drogas en EE. UU., en lo que calificó como un “juicio amañado”.

“No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció”, sostuvo el abogado de 57 años.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo aseguró haber escuchado al expresidente jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y que no se iban “a dar ni cuenta”.

El indulto a Hernández sacudió los comicios generales hondureños, en los que el aspirante respaldado por Trump es superado por el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, aunque en empate técnico, tras el escrutinio del 80% de las actas de votación.