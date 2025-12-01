¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Honduras?

El pasado 30 de noviembre del 2025 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. Estos comicios han estado marcados por el respaldo de Donald Trump a uno de los candidatos, problemas técnicos en la divulgación de los resultados preliminares y la expectativa de más de 900 mil migrantes hondureños que residen en EE. UU.

A pesar de que las votaciones se celebraron el domingo, aún se desconoce quién ganó la presidencia.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) compartió resultados preliminares y parciales, con un 55% de los votos escrutados.

La disputa por la presidencia está entre Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional —a quien el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió apoyar— y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Según medios hondureños como El Heraldo, la diferencia entre ambos candidatos ronda los 20 mil votos.

“Según los datos, a las 7 horas de este 1 de diciembre, Tito Asfura lleva aproximadamente el 40% de los votos (equivalente a 735 mil 703), mientras que Nasralla alcanza el 39.78% (731 mil 527 votos)”, señaló el medio.

🗳️📊 Primer corte de resultados parciales del Consejo Nacional Electoral.

Así avanza el conteo de votos en la jornada electoral 2025.#EleccionesHonduras2025 #HondurasDecide pic.twitter.com/khyArkqTCK — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) December 1, 2025

El Heraldo detalla que los demás candidatos son Rixi Moncada, con 19.18%; Nelson Ávila, con 0.84%, y Mario Rivera, con 0.17%.

➪Según los últimos datos preliminares del CNE, solo 1,088 votos de diferencia separan a Nasry Asfura del candidato Salvador Nasralla, ambos desde anoche se disputan la presidencia de Honduras, ya que la candidata Rixi Moncada sólo ha obtenido 358, 300 votos y permanece en tercer… pic.twitter.com/3GEjxD630g — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) December 1, 2025

Las elecciones también estuvieron marcadas por fallas técnicas. Los tres consejeros del CNE tardaron más de una hora en divulgar los primeros resultados preliminares.

Esto provocó reacciones de los candidatos. Por ejemplo, Asfura exigió a la presidenta del CNE que agilizara el informe.

“Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué está esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes”, afirmó.

#BREAKING Trump-backed Trump candidate Nasry Asfura, nicknamed "grandad", is leading Sunday's presidential election in Honduras, according to partial results from the country's electoral commission pic.twitter.com/E7JIOVsjRI — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

En general, los medios hondureños no reportaron mayores incidentes durante los comicios, salvo algunos retrasos y denuncias de impedimentos contra observadores.

Aproximadamente 2.8 millones de personas asistieron a las urnas. Además, Estados Unidos felicitó a los hondureños por su participación y señaló que “sigue muy de cerca” el proceso electoral.

