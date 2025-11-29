¿El expresidente hondureño Orlando Hernández ya quedó en libertad tras el indulto de Trump?

En unas declaraciones que sacuden la política regional, el presidente Donald Trump anunció que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado y preso en EE. UU. por armas y narcotráfico.

Sin embargo, han surgido varias dudas en torno al futuro del exgobernante tras un eventual regreso a su país natal. ¿Podría ser capturado y llevado a la cárcel?

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, advirtió el sábado por la noche de que tomará medidas contra Hernández si regresa al país tras el anuncio del indulto anunciado por Donald Trump.

Entre tanto, Ana García de Hernández, esposa del expresidente, anunció que este regresaría en los próximos días a suelo hondureño, según consigna el diario El Heraldo.

¿Es posible que ya quedó en libertad el exmandatario hondureño?

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

Analistas hondureños dijeron a la prensa que Trump, efectivamente, tiene la potestad de indultar a condenados, lo cual no anularía el juicio, pero lo dejaría en libertad.

El diario La Prensa consutó con el Buró Federal de Prisiones de EE. UU. sobre el reo número 91441‑054, que corresponde a Orlando Hernández.

"Hernández se encuentra aún recluido actualmente en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton, en Estados Unidos", consigna el medio como respuesta.

Lea más sobre el tema: Trump anuncia indulto para expresidente hondureño condenado por nexos con “El Chapo” Guzmán

La Prensa resalta que "su fecha programada de liberación con base en la pena impuesta es el 19 de junio de 2060"; sin embargo, enfatiza que el indulto presidencial le podría dar su libertad pronto.

*Con información de EFE.