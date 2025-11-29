Fiscal general advierte de medidas si Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto de Trump

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, advirtió el sábado por la noche de que tomará medidas contra el expresidente Juan Orlando Hernández si regresa al país tras el anuncio del indulto anunciado por Donald Trump.

"Ante el indulto anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico, el Ministerio Público (MP) está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad", expresó en X Zelaya, citado por medios hondureños.

Trump anunció que concederá "un total y completo indulto al expresidente Hernández, quien ha sido tratado (..) muy severamente y muy injustamente".

El exmandatario hondureño llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Sin especificar qué tipo de medidas tomaría, el fiscal general hizo las declaraciones en la red social X después de que Ana García de Hernández, esposa del expresidente, anunciara que este regresaría en los próximos días a suelo hondureño, de acuerdo con el diario El Heraldo.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país, de acuerdo con la agencia EFE.

Medios locales también resaltaron el agradecimiento que Ana García de Hernández le envió a Trump tras el anuncio, a pocas horas de que se celebren comicios presidenciales en Honduras.

Algunos medios hondureños señalan que el exmandatario podría ser capturado de inmediato y enviado a prisión.

Petro se pronuncia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "desmoralizante" el anuncio de su homólogo estadounidense.

"Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", expresó Petro en un mensaje publicado en X.

Lea también: “Cerrado en su totalidad”: Trump advierte sobre el espacio aéreo de Venezuela

Colombia y Estados Unidos viven una escalada de tensiones diplomáticas que comenzó en enero con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca y se agravó en los últimos meses por diferencias entre ambos líderes en la lucha contra el narcotráfico.