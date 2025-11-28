Trump anuncia indulto para expresidente hondureño condenado por nexos con “El Chapo” Guzmán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 28 de noviembre que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en el 2024 en ese país por tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, entre ellos haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional —la misma agrupación política de Hernández—, para las elecciones del domingo en Honduras. Prometió que “habrá mucho apoyo” para el país centroamericano si dicho político resulta electo.

“Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, publicó.

Hernández fue extraditado en abril del 2022 a Estados Unidos, donde en marzo del 2024 lo condenaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales, a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en ese país.

Trump reiteró en Truth Social que la “democracia está en juego” en Honduras, donde advirtió que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus “narcoterroristas” podrían “tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

El presidente afirmó que Asfura “está luchando contra Maduro” y alertó de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará por el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”, escribió.

Más de seis millones de hondureños podrán votar el domingo para elegir a quien sucederá en el poder a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, el 27 de enero del 2026.

Asfura, empresario y candidato de derecha, compite contra Rixi Moncada, del partido izquierdista Libre, y Salvador Nasralla, presentador de noticias, quien, pese a tener un discurso conservador y encabezar el Partido Liberal, no cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

El proceso electoral afronta denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, debido a la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales, así como por la injerencia de las Fuerzas Armadas.