Alta participación y múltiples denuncias: ¿Cómo transcurren las votaciones en Honduras?

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, afirmó este domingo 30 de noviembre que las elecciones generales en Honduras se desarrollan en un clima de "fiesta cívica" y con una participación ciudadana "admirable".

"Estamos observando este día tan especial para el pueblo hondureño, este día siempre es una verdadera fiesta cívica de la democracia", dijo Assis a periodistas durante un recorrido por un centro de votación en Tegucigalpa.

Destacó la presencia de ciudadanos de "todas las edades" acudiendo a las urnas, y subrayó el ambiente de civismo en los centros de votación y la notable presencia de observadores nacionales.

Además, apeló a que se generen las "mejores condiciones" para que tanto observadores nacionales como internacionales puedan "desarrollar su trabajo".

Más de seis millones de hondureños estaban convocados hoy a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro fórmulas presidenciales, aunque las encuestas sitúan a solo tres candidaturas con posibilidades reales de suceder en el cargo a la presidenta Xiomara Castro.

Los candidatos con mayor caudal de voto son Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente—, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición.

Denuncian irregularidades

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que algunos medios de comunicación estaban revelando resultados "a boca de urna con mensajes de triunfalismo", lo cual constituye una violación a la Ley Electoral de ese país, consigna el diario La Prensa.

Hall advirtió de que solo el CNE es el encargado de divulgar información respecto de los resultados de los comicios.

Entre tanto, varios observadores denunciaron "obstáculos militares" para ejercer su trabajo en al menos tres departamentos, según ese matutino.

De acuerdo con la información, al menos cuatro mil incidentes se han denunciado durante los comicios.

También se denunciaron fallos en los controles biométricos y la apertura tarde de algunas mesas electorales.