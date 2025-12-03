“Teme por su vida”: qué dijo la esposa de Juan Orlando Hernández tras el indulto que el expresidente recibió de Trump

Ana García, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue la primera persona en anunciar que el exmandatario saldría de prisión, luego de recibir un indulto por parte del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”, afirmó García en su cuenta de X.

El exmandatario, de 57 años, fue liberado tras haber sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.

Ahora, en una entrevista concedida al medio AFP, García afirma que el expresidente teme por su vida, además de descartar, por el momento, regresar a Honduras.

Desde su vivienda ubicada en Tegucigalpa, García agradeció nuevamente al presidente Trump por el indulto otorgado a Hernández y expresó que así se puso fin a una “injusticia”, en la que responsabiliza al expresidente Joe Biden de “perseguir” al exmandatario.

¿Hernández regresará a Honduras?

"Apenas estamos terminando de asimilar las noticias. Tenía cuatro años de no poder verlo, de hablar con libertad con él, porque siempre era una llamada monitoreada".

"La situación para él no es fácil debido a la inseguridad, a las amenazas que tiene contra su vida, al discurso de odio permanente que ha tenido este gobierno contra él".

¿Hernández volverá a la política?

"No hemos hablado de eso, y si usted me lo pregunta como esposa, creo que debemos darnos un tiempo para poder sanar todo el dolor que nos ocasionaron estos años (de prisión)".

¿Cómo se interpreta el indulto recibido por Trump?

El indulto viene como una sorpresa, el abogado Renato Stabile había enviado una petición formal a la Casa Blanca desde hace varios meses para pedir este perdón. Luego Juan Orlando envió una carta también al presidente Trump. No esperábamos tener una respuesta.

No sé por qué salió de la forma en que salió, pero el presidente Trump así decidió expresar su voluntad, y yo agradezco lo que hizo por mi esposo, hacer justicia frente a una terrible injusticia.

¿Cómo queda la situación legal de Hernández en EE. UU.?

Lo decía Renato Stabile, abogado de Juan Orlando, que es un indulto completo, total, como lo dijo el mismo presidente Trump. Eso significa que se considera como que nunca hubo una acusación.

¿Cómo imagina el regreso de su esposo?

Juan Orlando es una persona muy querida por el pueblo hondureño, a pesar de que quisieron tirarle una imagen mala, hoy el pueblo reconoce lo buen presidente que fue y por donde hemos ido siempre nos dicen: "estábamos mejor antes con Juan Orlando, que ahora con este gobierno que gracias a Dios termina en dos meses".

