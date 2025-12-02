Indulto de Donald Trump deja en libertad a Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández , condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado el 1 de diciembre, según los registros actualizados del Buró Federal de Prisiones (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.

Hernández fue extraditado en abril del 2022 a Estados Unidos, donde, en marzo del 2024, fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de US$8 millones.

Según la página web del BOP, Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania, operada por el Buró Federal de Prisiones.

Por el momento, no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual ni sobre los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP.

Le podría interesar: Fiscal general advierte de medidas si Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto de Trump

“Ayer, lunes 1 de diciembre del 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, escribió Ana García, esposa de Hernández, en su cuenta de X.

Trump había anunciado su intención de indultarlo, tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño, quien gobernó entre el 2014 y el 2022.

¡Dios es fiel y nunca falla!



Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado… pic.twitter.com/OBjdAShAWo — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025

La decisión de liberar a Hernández ha generado críticas de sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras que sus defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política.

Hernández solicitó el indulto a Trump mediante una carta en la que lo elogió y recordó la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según el medio Axios, que tuvo acceso a la misiva.

En la carta, según Axios, Hernández se dirigió a Trump como “Su excelencia”, lo que pudo influir en la concesión del perdón, junto con una “persistente campaña de cabildeo” encabezada por Roger Stone, antiguo colaborador del mandatario.

El anuncio se produjo antes de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, en las que la Casa Blanca respaldó al Partido Nacional, agrupación que Hernández lideró durante su mandato.

Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero, Stone publicó tres entradas en Substack, una plataforma digital, pidiendo el indulto para Hernández y presentándolo como una víctima de la persecución legal izquierdista en Honduras y de la administración Biden.

Stone declaró a Axios que, el 28 de noviembre, contactó con el presidente de EE. UU., a quien reiteró esos puntos y le señaló la carta de cuatro páginas de Hernández solicitando clemencia.