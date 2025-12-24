Nasry “Tito” Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras por la autoridad electoral

El empresario conservador Nasry Asfura , apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump , fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras , tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude .

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah“, señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

Asfura afirmó este miércoles estar “preparado para gobernar” Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

“Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

🚨🗳️#ÚLTIMAHORA | Consejo Nacional Electoral (CNE) declara a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras para el período 2026–2030. pic.twitter.com/IA1z54Z0iy — TSiHonduras (@TSiHonduras) December 24, 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este miércoles al ganador de las presidenciales hondureñas, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, pocos minutos después de que se confirmara su victoria tras más de un mes de recuento.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

Guatemala felicita a Asfura

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió un mensaje en redes sociales para felicitar a Nasry “Tito” Asfura, luego de haber sido proclamado como presidente electo de Honduras:

“El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, extiende sus más sinceras felicitaciones al señor Nasry “Tito” Asfura, Presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre”.

“Guatemala expresa su reconocimiento al hermano pueblo hondureño por la responsabilidad cívica y madurez política demostrada durante el proceso electoral y confía en que trabajará de la mano del Gobierno de Honduras para fortalecer aún más la amistad y cooperación mutua”.

“Asimismo, reconoce la labor realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la desplegada por la Unión Europea (UE), por el acompañamiento internacional que contribuyó a la conducción imparcial del proceso, brindando confianza a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los comicios”.

“El Gobierno de Guatemala formula votos por el éxito de la gestión del Presidente electo y expresa su voluntad de brindar un impulso renovado a la histórica y estratégica relación bilateral, así como a las iniciativas que contribuyan a la paz, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones y de la región centroamericana”.