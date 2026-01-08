Captan en video momento exacto en que explota artefacto detrás de diputada hondureña

Un artefacto explosivo fue lanzado este jueves 8 de enero contra la diputada Gladys Aurora López, del opositor Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La explosión le causó lesiones en la espalda y la cabeza a López, quien cayó al suelo y luego fue trasladada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña.

La detonación ocurrió cuando varios diputados del Partido Nacional —ganadores en las últimas elecciones— acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a periodistas.

Los congresistas se encontraban a unos tres metros de un ascensor en la parte posterior del edificio legislativo cuando estalló el artefacto a espaldas de López, quien fue protegida de inmediato por agentes de la Policía.

“¿Por qué no entraron?”, preguntaron periodistas a López y a una compañera. En el momento en que la diputada aparentemente respondía “cerraron”, el artefacto, lanzado desde el exterior, le estalló en la espalda, según muestran las imágenes difundidas del suceso.

Diputados de los partidos Nacional y Liberal acudieron este jueves al Congreso para responder a la convocatoria de Redondo, aunque únicamente hicieron acto de presencia. Consideran que el titular del Legislativo busca forzar un recuento de más de 19,000 actas electorales, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados finales el 30 de diciembre.

El nuevo presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, lamentó el ataque. Declaró al Canal 3 de Tegucigalpa que espera que la diputada “esté bien de salud”.

Asfura se encontraba en San Pedro Sula, al norte del país, donde este jueves se reunió con empresarios para discutir proyectos de su gobierno orientados a la generación de empleo y el aumento de la producción.

“No quiero pensar que sea realmente por motivos políticos, pero son cosas que no pueden seguir ocurriendo. Ya hay una elección clara, un nuevo presidente, un nuevo Congreso, y todos debemos respetar la ley, trabajar en paz y dar respuestas a la gente”, afirmó Asfura, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.

Agregó que no es con violencia ni con odio que el país saldrá adelante.