“No durará mucho tiempo”: Qué dijo Trump sobre la guerra en Irán y sobre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este 31 de marzo que la guerra contra Irán "no durará mucho tiempo" y agregó que el estrecho de Ormuz, punto estratégico en el conflicto, se "abrirá automáticamente" cuando EE. UU. salga del país de Medio Oriente.

En una entrevista telefónica con el medio The New York Post, Donald Trump insistió en que ha "arrasado" con Irán y que "ya no le quedan fuerzas".

"No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza", dijo Trump.

El mandatario aclaró que "aún le queda mucho trabajo por hacer en Irán para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede".

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que "se abrirá automáticamente".

"(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente", subrayó.

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente, por ahora, una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han proclamado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos: acabar con el programa nuclear de Irán, destruir sus misiles balísticos y su armada, y desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Este lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petroleras de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

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