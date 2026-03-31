Verificamos por usted: ¿Pete Hegseth compró acciones de defensa antes de la guerra de Irán?

Recientemente, el diario británico Financial Times señaló que Pete Hegseth, secretario de Defensa del Gobierno de Donald Trump, habría comprado acciones en empresas de fabricación de armamento antes de que comenzara la guerra contra Irán.

Según la investigación del medio, un corredor de Hegseth, en Morgan Stanley, habría contactado en febrero a la empresa BlackRock con el objetivo de invertir en el fondo Defense Industrial Active.

El fondo está diseñado para invertir en empresas que se dedican a la fabricación de armas, aviones y sistemas de defensa.

La supuesta compra de acciones de Hegseth se habría llevado a cabo pocos días antes de que Estados Unidos iniciara sus operativos militares en Irán.

Sin embargo, el Pentágono rechazó las declaraciones del medio y señaló que se trata de información "falsa e inventada".

Un artículo del Financial Times asegura que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, intentó entrar en un fondo de inversiones para fabricantes armas y sistemas de defensa previo a la guerra contra Irán. https://t.co/txF00alkvK pic.twitter.com/JPtaG99aUm — Primicias (@Primicias) March 31, 2026

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, exigió al medio que elabore una retractación tras su publicación.

"Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata", afirmó Parnell en un mensaje en redes sociales.

💰The Financial Times reports a broker for U.S. War Secretary Pete Hegseth attempted to purchase a defense-focused fund shortly before U.S.-Israeli strikes on Iran. The inquiry reportedly involved a multimillion-dollar investment in BlackRock’s Defense Industrials Active ETF… pic.twitter.com/KojfOGF2hh — Drop Site (@DropSiteNews) March 31, 2026

El caso ha generado debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa.

Además, analistas señalan que los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática, incluso sin evidencia de conducta ilegal.

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