Por qué han criticado a Trump y a Hegseth por sus comentarios sobre la muerte de soldados de EE. UU. en Irán

Desde que iniciaron los operativos militares en Irán por parte de Estados Unidos, en coordinación con Israel, Donald Trump y miembros de su Gobierno no han mencionado de forma recurrente los daños colaterales que ha ocasionado este conflicto en territorio iraní.

En un principio, de acuerdo con medios como CNN, Donald Trump reconoció que esta ofensiva militar sería más significativa que sus ataques anteriores y afirmó que podrían haber consecuencias para EE. UU.

Uno de ellos es el registro de soldados estadounidenses que han fallecido durante el conflicto. Por ejemplo, el pasado 4 de marzo las autoridades estadounidenses revelaron la identidad de cuatro soldados que fallecieron el domingo 1 de marzo en un ataque con dron en Kuwait.

De forma preliminar se ha reportado la muerte de seis soldados estadounidenses a menos de una semana de iniciar el conflicto contra Irán, y el mandatario ha hecho varios comentarios que han sido calificados por medios internacionales como "incómodos".

"Tenemos tres, pero esperamos víctimas, pero al final será un gran problema para el mundo", habría dicho Trump al medio NBC al reportarse las primeras muertes de soldados estadounidenses.

CNN también recogió unas declaraciones de Trump en donde, según dice el medio, pedía comprensión sobre la situación.

"Lamentablemente, probablemente habrá más (muertes) antes de que termine. Así son las cosas, probablemente habrá más", señaló el mandatario.

Estas declaraciones del mandatario, según CNN, causaron críticas de varios legisladores demócratas hacia Trump, quienes le recriminaron su "insensibilidad" ante el fallecimiento de soldados en territorio iraní.

Además de las declaraciones de Trump, también recibieron varias críticas las palabras de Pete Hegseth, jefe del Departamento de Guerra de EE. UU., quien dijo que los medios estadounidenses se han centrado en la muerte de los soldados para hacer quedar mal al mandatario.

"Lo entiendo; la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Pero intenten, por una vez, informar de la realidad", dijo Hegseth, según CNN.

Las declaraciones de Hegseth fueron más criticadas cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, conmemoró la muerte de cuatro soldados estadounidenses en un ataque en Kuwait.

