Internacional
Quiénes son los cuatro soldados de EE. UU. que fallecieron en un ataque con dron en Kuwait
Las identidades de cuatro soldados estadounidenses que fallecieron en un ataque de dron en Kuwait fueron reveladas por el ejército.
Combo de fotografías tomadas de la cuenta oficial de X de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos @USArmyReserve que muestra a los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 3 de marzo, el Ejército de Estados Unidos reveló la identidad de cuatro soldados que fallecieron tras la explosión de un dron iraní en Kuwait.
El hecho ocurrió el 1 de marzo, y los cuatro soldados fallecidos estaban asignados al Comando de Sostenimiento, una unidad del Ejército encargada del apoyo logístico.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que el motivo por el cual revelaron la identidad de los soldados es para “reconocer sus servicios y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas”.
Los soldados fallecidos fueron identificados como:
- Capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida
- Sargento Noah Tietjens, de 42 años, originario de Nebraska
- Sargento Nicole Amor, de 39 años, originaria de Minnesota
- Sargento Declan Coady, de 20 años, originario de Iowa
Las autoridades estadounidenses afirmaron que el incidente aún está bajo investigación para determinar las causas y circunstancias en que ocurrió la explosión del dron.
La explosión ocurrió en Shuaiba, en el centro de operaciones táctico de Estados Unidos.
Las primeras investigaciones del Comando Central apuntan a que el dron iraní impactó en el establecimiento luego de evadir las defensas aéreas.
Las autoridades afirmaron que otros dos soldados estadounidenses también perdieron la vida, pero sus nombres no fueron revelados, ya que sus familias aún no han sido notificadas.
