Quiénes son los cuatro soldados de EE. UU. que fallecieron en un ataque con dron en Kuwait

El pasado 3 de marzo, el Ejército de Estados Unidos reveló la identidad de cuatro soldados que fallecieron tras la explosión de un dron iraní en Kuwait.

El hecho ocurrió el 1 de marzo, y los cuatro soldados fallecidos estaban asignados al Comando de Sostenimiento, una unidad del Ejército encargada del apoyo logístico.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que el motivo por el cual revelaron la identidad de los soldados es para “reconocer sus servicios y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas”.

Los soldados fallecidos fueron identificados como:

Capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida

Sargento Noah Tietjens, de 42 años, originario de Nebraska

Sargento Nicole Amor, de 39 años, originaria de Minnesota

Sargento Declan Coady, de 20 años, originario de Iowa

Las autoridades estadounidenses afirmaron que el incidente aún está bajo investigación para determinar las causas y circunstancias en que ocurrió la explosión del dron.

La explosión ocurrió en Shuaiba, en el centro de operaciones táctico de Estados Unidos.

BREAKING: The Department of War has named four of the six U.S. service members killed in a drone attack in Kuwait:



Capt. Cody A. Khork, 35, of Winter Haven, Florida; Sgt. 1st Class Noah L. Tietjens, 42, of Bellevue, Nebraska; Sgt. 1st Class Nicole M. Amor, 39, of White Bear… pic.twitter.com/LroJYXE6Jx — Fox News (@FoxNews) March 3, 2026

Las primeras investigaciones del Comando Central apuntan a que el dron iraní impactó en el establecimiento luego de evadir las defensas aéreas.

Las autoridades afirmaron que otros dos soldados estadounidenses también perdieron la vida, pero sus nombres no fueron revelados, ya que sus familias aún no han sido notificadas.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Por qué se volvió viral la petición de que Barron Trump debería combatir en Irán?