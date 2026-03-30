¿11 mil misiones exitosas? Qué dijo EE. UU. sobre el progreso de sus operaciones en Irán

Este 30 de marzo, la Casa Blanca informó sobre los avances de EE. UU. en la guerra contra Irán y afirmó que Donald Trump mantiene vigente el plazo de entre cuatro y seis semanas de duración de sus operativos militares en el país del Medio Oriente.

Karoline Leavitt afirmó en rueda de prensa que las fuerzas estadounidenses han tenido “éxito” en sus operaciones y que “deberían sentirse orgullosos” de lo que han logrado.

“El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica”, afirmó la vocera.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, EE. UU. ha registrado al menos 13 militares fallecidos, además de haber destruido cerca del 70% de las instalaciones de producción de misiles y drones iraníes.

La secretaria de Prensa de la administración de Trump dijo que las autoridades estadounidenses han logrado efectuar “aproximadamente 11 mil misiones de combate exitosas”.

“La misión continuará hasta que se alcancen los objetivos y, por ahora, ese plazo de entre cuatro y seis semanas se mantiene”, dijo.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han proclamado la victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, destruir sus misiles balísticos y su Armada, además de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

“No resulta sorprendente observar que los elementos remanentes del régimen de Teherán se muestren cada vez más dispuestos a poner fin a esta destrucción y a sentarse a la mesa de negociaciones mientras aún están a tiempo de hacerlo”, agregó la portavoz de la Casa Blanca.

Según Leavitt, “a pesar de toda la retórica pública y de las informaciones falsas que emanan del régimen, las conversaciones prosiguen y avanzan por buen camino”.

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