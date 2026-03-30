Donald Trump quiere controlar la isla de Kharg: La principal terminal de exportación de petróleo iraní

Durante la tarde del domingo 29 de marzo, Estados Unidos lanzó un ataque masivo contra la isla de Kharg, clave para las exportaciones de petróleo iraní, en una ofensiva que destruyó objetivos militares. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró que no dañaron la infraestructura petrolera, debido a que tiene planes para esta isla.

Aunque el mandatario republicano desistió de una opción militar, funcionarios estadounidenses e israelíes afirmaron que continuaban con otros ataques contra Irán y que se dirigían a la región más activos militares norteamericanos, por lo que indicaron que el presidente Trump aún sopesaba operaciones más agresivas en el Medio Oriente.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, entre esas operaciones se incluye una para apoderarse de la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, y otra para enviar fuerzas terrestres a Irán con el fin de asegurar uranio altamente enriquecido, por lo que indicaron que la guerra seguirá.

Asimismo, Trump dijo que Estados Unidos podría tomar con facilidad la isla de Kharg porque no tiene ninguna defensa militar, aunque, según la BBC, eso no es cierto, ya que la pequeña isla, que sirve como su principal terminal de exportación de petróleo y es un punto estratégico clave, está fuertemente custodiada por el Gobierno iraní.

Así es la isla de Kharg, punto estratégico de Irán

A pesar de su pequeño tamaño en el Golfo Pérsico, de 24 kilómetros cuadrados, la isla de Kharg es un pilar fundamental de la economía iraní, debido a que gestiona aproximadamente el 90-95% de las exportaciones de crudo del país, lo que significa que cualquier ataque contra ese territorio conlleva el riesgo de una escalada importante.

La isla de Kharg tiene gran importancia estratégica para el Gobierno de Irán porque a través de sus instalaciones se exporta la mayor parte del petróleo crudo de la nación y, por lo tanto, alberga una enorme infraestructura petrolera, con grandes tanques de almacenamiento y terminales de carga capaces de manejar altos volúmenes diarios.

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Situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní y a unos 483 kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, la isla de Kharg ha sido blanco de ataques en conflictos pasados, especialmente durante la guerra Irán-Irak, por lo que se considera un punto vulnerable y sensible en las tensiones de la región, según lo mencionado por Donald Trump.

De acuerdo con el canal de televisión internacional France 24, debido a su valor, el acceso a la isla de Kharg está restringido y custodiado por la Guardia Revolucionaria iraní, por lo que a veces es apodada la "Isla Prohibida", ya que es considerada una "joya de la corona" para la economía de Irán y su principal vía de ingresos energéticos.

La importancia de la isla de Kharg

Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo procedentes de los principales yacimientos de Irán, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran, son transportados a través de oleoductos hasta los largos muelles de la isla de Kharg, conocidos por sus estrictos controles militares, que se adentran en aguas profundas para albergar superpetroleros.

La isla de Kharg es un enclave crucial para la distribución de petróleo y Trump busca controlar los buques más grandes del mundo, diseñados para el transporte masivo de crudo, por lo que Irán declaró que cualquier ataque contra su infraestructura provocará represalias contra instalaciones en la región propiedad de compañías afines a EE. UU.