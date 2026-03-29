Baena: Hijo guatemalteco de Schwarzenegger gana su primer concurso como fisicoculturista

Antes de ejercer como el trigésimo octavo gobernador del estado de California, en dos mandatos entre el 2003 y el 2011, y de convertirse en actor, empresario y político, el austriaco Arnold Schwarzenegger se convirtió en la figura más icónica en la historia del fisicoculturismo, ya que dominó este deporte antes de su carrera en Hollywood.

Por lo tanto, el pasado sábado 28 de marzo quedó claro para el mundo del fisicoculturismo que Arnold Schwarzenegger le enseñó a su hijo menor, Joseph Baena —quien tiene ascendencia guatemalteca por parte de su madre, Mildred Patricia Baena—, algunos trucos del oficio para poder triunfar en una competencia como fisicoculturista.

Esto se debe a que Baena, de 28 años, siguió los pasos de su padre y debutó como fisicoculturista profesional en el evento NPC Natural State, que se llevó a cabo en Denver, Colorado, como clasificatorio nacional, dado que forma parte del camino de los atletas hacia el Olympia, la competición de fisicoculturismo profesional más prestigiosa.

En este campeonato, Joseph Baena derrotó a todos sus competidores para poder ganar tres títulos en la división abierta: la clase masculina de fisicoculturismo de peso pesado, la clase masculina Classic Physique True Novice (principiante absoluto en físico clásico) y la clase masculina Classic Physique Novice (principiante en físico clásico).

Debut de Joseph Baena en el fisicoculturismo

En la misma competición, Baena también quedó segundo en la clase abierta masculina de física clásica, lo que sin duda enorgulleció a su padre, quien, a pesar de tener 78 años, ayudó a su hijo en el gimnasio a perfeccionar uno de sus movimientos característicos de su apogeo, ya que Arnold acumuló un total de 13 títulos mundiales de élite.

De los cinco hijos de Schwarzenegger, Joseph Baena siempre fue quien tenía más probabilidades de seguir sus pasos como fisicoculturista, dado que, a pesar de que creció principalmente con su madre en la ciudad de Bakersfield, California, el nacido en 1997 entrenaba con frecuencia con su padre en el icónico Gold's Gym, en Venice Beach.

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Por lo tanto, de los hijos del austriaco, Baena es quien más comparte su pasión por el fisicoculturismo y por eso decidió debutar profesionalmente en una competencia oficial, donde Schwarzenegger participó directamente al corregir sus poses y compartir su filosofía de entrenamiento, enfocada en estimular y sorprender los músculos.

“Mi papá es de la vieja escuela; no cree en los folletos. Él cree que el trabajo duro vale la pena y yo también. Me encanta la palabra honor y estoy muy orgulloso, en el sentido de que, si uso las conexiones de mi papá o le pido un favor, me pregunto qué honor me traerá”, agregó Joe, quien es fruto de una relación extramarital de su padre.

Sigue los pasos de su padre

En la ciudad de Denver, Colorado, Joseph Baena demostró que el talento físico corre en su sangre y que heredó las habilidades de su padre, quien ganó siete títulos de Mr. Olympia, seis de forma consecutiva entre 1970 y 1975, además de cinco títulos de Mr. Universo, donde se convirtió en el ganador más joven de este certamen, a los 20 años.

Tras la competencia, el guatemalteco compartió en su perfil oficial de Instagram varias imágenes desde el escenario, donde exhibió el resultado de meses de preparación y entrenamiento, al destacar su desarrollo muscular y presencia escénica, por lo que espera emular el dominio global de Arnold Schwarzenegger en la década de los setenta.