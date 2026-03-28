El contexto migratorio más estricto de EE. UU: En estos casos se debería reemplazar la Green Card

Desde que el magnate neoyorquino Donald Trump regresó al poder en la Casa Blanca, Estados Unidos vive uno de los contextos migratorios más estrictos de toda su historia, por lo que diversos medios estadounidenses aseguran que mantener la Green Card vigente y en buen estado es fundamental para evitar complicaciones legales.

La Tarjeta de Residente Permanente, también conocida como Green Card, es un documento oficial que permite a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar de forma permanente en el territorio de los Estados Unidos. Por ello, se obtiene principalmente a través de familiares, empleo, la lotería de visas y el estatus de refugiado o asilado.

Los titulares de la Green Card pueden solicitar la ciudadanía estadounidense luego de cinco años. Por lo tanto, la tarjeta de residencia permanente se ha convertido en uno de los documentos más importantes para los ciudadanos extranjeros en Estados Unidos, así que deben cuidarla y saber cuándo es el momento apropiado para reemplazarla.

La Green Card es el documento que acredita la residencia permanente legal en los Estados Unidos, y con ella los extranjeros pueden vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano. Además, es un requisito para solicitar la ciudadanía estadounidense, junto con demostrar buen carácter moral y aprobar los exámenes de inglés y cívica.

Solicitud para reemplazar la Green Card

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), para reemplazar la tarjeta de residencia permanente (Green Card), el ciudadano extranjero debe llenar el formulario I-90. Esta solicitud se puede presentar en línea o por correo y tiene un costo total de US$540 (Q4 mil 119).

El USCIS recomienda a los titulares de la Green Card no esperar a que la tarjeta de residencia permanente venza, por lo que es mejor iniciar el trámite hasta con seis meses de anticipación. Asimismo, es importante que el individuo que envíe la solicitud verifique que toda su información esté correcta antes de enviar el formulario requerido.

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"Reemplazar la Green Card a tiempo no solo es un requisito legal, sino una medida clave para proteger el estatus migratorio. Tener los documentos actualizados puede ayudar a evitar problemas en un entorno estricto", aseguró el portavoz del USCIS, la agencia responsable de gestionar la inmigración legal y otorgar beneficios migratorios.

Esto se debe a que el USCIS forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y se encarga de procesar todas las solicitudes de ciudadanía, residencia permanente (Green Card), permisos de trabajo y asilo, por lo que constantemente lanza comunicados para ayudar a los titulares de estos documentos.

Cuándo reemplazar la Green Card

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los ciudadanos extranjeros deben solicitar una nueva tarjeta de residencia permanente (Green Card) si el titular del documento se encuentra en alguna de estas situaciones que podrían generar complicaciones legales al momento de ser detenido.