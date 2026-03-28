Así son las protestas “No Kings” en EE. UU: Contra Donald Trump, la guerra en Medio Oriente y el ICE

Las protestas del movimiento "No Kings" (No reyes, en español) comenzaron este sábado 28 de marzo en los Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3 mil 300 concentraciones en todo el país, la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según el periódico estadounidense The New York Times, la coalición de 400 grupos prevé superar las anteriores ediciones de estas protestas: la de 7 millones de asistentes y 2 mil 700 eventos en octubre del 2025, y la de 5 millones de manifestantes en 2 mil 100 sitios en marzo del mismo año, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Ante esta situación, las marchas en los 50 estados del país norteamericano condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente republicano, en particular por los presuntos abusos del ICE durante los operativos migratorios, que en febrero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

"Los ciudadanos estadounidenses están hartos de este caos constante y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración del presidente Donald Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha que reunirá a 8 millones de asistentes.

Desaprobación a Trump

Debido a que las protestas también se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" del presidente estadounidense Donald Trump en el territorio de Irán, que este sábado 28 de marzo cumple un mes, las marchas se han expandido por casi todo el mundo, principalmente en Europa, donde el mandatario republicano tampoco recibe mucho apoyo.

Sin embargo, la principal concentración estaba programada en el estado de Minnesota, donde agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza mataron a principios de febrero a Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Donald Trump en casi todo el país.

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Por lo tanto, en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, se espera la participación del senador Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y dirigentes de los mayores sindicatos de Estados Unidos, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).

Frente a este escenario, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, todas estas manifestaciones ocurren mientras la desaprobación al magnate neoyorquino Donald Trump alcanza su mayor nivel en sus dos mandatos presidenciales, pues más del 59% de los ciudadanos estadounidenses reprueba su gestión como mandatario de Estados Unidos.

México, Inglaterra, Italia y Portugal se unen a las protestas

Conforme a lo expuesto por Fox News, decenas de personas salieron a marchar en la Ciudad de México para sumarse, a miles de kilómetros de distancia, a las protestas del movimiento "No Kings" que se llevan a cabo en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y el “racismo” de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Asimismo, varios centenares de estadounidenses se concentraron en Lisboa y Oporto, en Portugal, para pedir la dimisión del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, bajo el mismo lema del movimiento "No Kings", al considerar que el mandatario neoyorquino no respeta la democracia de Norteamérica ni la del mundo.

Por último, miles de personas se manifestaron en Londres (Inglaterra) y en Roma (Italia) en marchas convocadas para "frenar a la extrema derecha", que circularon en un ambiente festivo por algunas de las avenidas más céntricas de ambas capitales, en lo que resultó una de las mayores manifestaciones de los últimos años en Europa.