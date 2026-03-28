Familias e indigentes viven en alcantarillas de Los Ángeles: Así es la crisis de vivienda en California

Durante la mañana del pasado viernes 27 de marzo, diversos equipos de Los Ángeles, California, descubrieron que un grupo de familias e indigentes había estado viviendo bajo una tapa de alcantarilla durante casi un año, lo que refleja que la falta de vivienda en el estado Dorado alcanzó un nuevo mínimo que afecta a decenas de personas.

Los trabajadores de la ciudad angelina hicieron el descubrimiento mientras se preparaban para cerrar el drenaje pluvial de la urbe, un sistema de tuberías, sumideros y colectores diseñado para captar, transportar y descargar el agua de lluvia, evitar inundaciones, daños a la infraestructura y riesgos de seguridad para la población del sector.

Ante esta situación, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, los lugareños dicen que llevan más de un año quejándose ante las autoridades de Los Ángeles por las personas que viven bajo tierra. Sin embargo, fue hasta el viernes 27 de marzo cuando la Policía local acudió a abordar esta problemática.

"La falta de vivienda desenfrenada ha afectado el sur de Los Ángeles y a menudo alertamos a la Policía sobre el problema. Siempre reportamos incendios, basura y campamentos al aire libre en la calle. No entiendo por qué tomó casi un año", agregó la residente angelina Denise Evans, quien fue entrevistada por el medio de EE. UU.

Miles de personas sin hogar en Los Ángeles

De acuerdo con el periódico estadounidense Los Angeles Times, decenas de residentes en la ciudad angelina se han quejado por la inestabilidad que ha ocasionado la crisis de vivienda en toda la urbe, debido a que las últimas cifras oficiales compartidas por las autoridades muestran que hay más de 68 mil personas sin hogar en la metrópoli.

Frente a este escenario, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha enfrentado al escrutinio por su manejo de la crisis de vivienda en la ciudad, y las últimas encuestas de medios estadounidenses muestran que la política demócrata, de 72 años, corre el riesgo de convertirse en la primera alcaldesa en casi 20 años en perder la reelección.

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Dadas las circunstancias, Bass ha culpado a la ciudad por no tomar medidas directas para reducir la falta de vivienda, a pesar de que su administración ha gastado US$500 millones para intentar resolver este problema. Por ello, la alcaldesa ha perdido apoyo y se rumora que la concejal Nitya Raman podría convertirse en la nueva autoridad.

"Estas son cifras de encuestas decepcionantes, si no francamente devastadoras, para Karen Bass. En términos generales, a lo largo de la historia, los angelinos han reelegido a sus alcaldes, ya que son muy indulgentes, incluso si no ven progreso", añadió el profesor de comunicación política de la Universidad del Sur de California, Dan Schnoor.

La falta de vivienda en California

En el 2025, la ciudad de Los Ángeles informó que solamente 141 indigentes lograron encontrar un nuevo hogar con la ayuda de las autoridades, a pesar de que, según la estación de televisión local ABC7, la administración de la alcaldesa Karen Bass gastó casi US$516 millones para intentar reducir la falta de vivienda en la metrópoli angelina.

Karen Bass se postula para la reelección y, si pierde, se convertiría en la primera alcaldesa de Los Ángeles en perder el cargo desde el 2005, dado que su mandato ha estado marcado por controversias, incluidas críticas a su manejo de los disturbios del 2025, cuando manifestantes se amotinaron por la represión de Trump contra la inmigración.