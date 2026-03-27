Bukele en Costa Rica: Laura Fernández anuncia adaptación del modelo de seguridad salvadoreño

Durante la noche del pasado jueves 26 de marzo, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, fue entrevistada por el servicio de radiodifusión internacional DW Noticias y confirmó que, tras asumir en mayo de 2026, su gobierno replicará aspectos del modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en el territorio salvadoreño.

Ante esta situación, la política costarricense expresó su admiración por los resultados obtenidos en El Salvador y defendió la adaptación de medidas enfocadas en el combate al crimen organizado, debido a que Nayib Bukele sostiene una postura tajante frente a la delincuencia, afirmando que no existe un Estado incapaz de eliminarla.

Conforme a lo expuesto por la mandataria entrante, el principal objetivo de su administración es cortar el vínculo entre los líderes de las bandas criminales y el exterior desde las cárceles costarricenses, con base en la visión de Bukele de que, si un gobierno no logra derrotar a estos grupos, es por la complicidad en las estructuras de poder.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular a las bandas de crimen organizado”, afirmó al referirse al modelo salvadoreño. Asimismo, criticó que, en la actualidad, los reclusos con condenas por narcotráfico y crimen organizado continúan operando desde prisión debido a la ausencia de controles efectivos.

El modelo de Bukele en Costa Rica

“Yo no estoy diciendo que vayamos a promover los arrestos de personas que no tengan antecedentes judiciales”, respondió Laura Fernández ante la consulta sobre posibles violaciones de derechos humanos, un punto que ha generado críticas de diversas organizaciones internacionales contra el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

Dadas las circunstancias, la presidenta electa de Costa Rica subrayó que las garantías legales y constitucionales del país centroamericano seguirán vigentes y descartó que se promuevan arrestos sin respaldo judicial, por lo que remarcó abiertamente que durante su mandato presidencial se protegerán los derechos humanos de todas las personas.

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“Me llama mucho la atención que todas estas organizaciones se preocupen por los derechos humanos de los criminales y no proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas”, declaró, tras sugerir que podría imponer cadena perpetua a homicidas y terroristas como parte del endurecimiento contra el crimen organizado.

Frente a este escenario, la mandataria costarricense ejemplificó su postura con el caso de las víctimas que deben costear sus propios abogados, mientras que los acusados reciben apoyo y asesoría profesional, catalogando esta situación como progresista, lo que, en su opinión, desbalancea la protección de derechos en favor de los procesados.

Replicar y adaptar el modelo de seguridad salvadoreño

“Quiero copiar esa parte de cómo lograron, con ese modelo de administración carcelaria, cortar el vínculo de esos delincuentes con el exterior y que, estando presos, no sigan generando dolor a las familias costarricenses”, sostuvo, tras insistir en que la prioridad será impedir que los reclusos continúen participando en actividades criminales.

Esto se debe a que el Gobierno de Costa Rica enfrenta desafíos relacionados con el crimen organizado, y el modelo salvadoreño define una estrategia de seguridad basada en la mano dura contra quienes violan la ley, ya que el presidente Nayib Bukele sostiene que el Estado siempre supera en fuerza a cualquier tipo de organización criminal.

Por último, el salvadoreño señala que la única forma de terminar con la inseguridad es mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado. Por ello, bajo su administración, se implementaron el Régimen de Excepción y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para desarticular a pandillas y reducir la tasa de homicidios.