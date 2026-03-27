Guatemala vuelve a recibir 7 goles en un partido tras 8 años: estos fueron los errores de la Bicolor

Durante la tarde de este viernes 27 de marzo, la Selección de Guatemala enfrentó al combinado de Argelia en un partido amistoso disputado en la ciudad de Génova, Italia. Este fue el primero de los últimos tres encuentros que los argelinos disputarán antes de debutar oficialmente en la Copa del Mundo 2026 ante el cuadro de Argentina.

Desafortunadamente para la Azul y Blanco, los zorros del desierto, como se conoce a la selección de esta nación africana, no tuvieron piedad ante un equipo que no clasificó a la Copa Mundial y salieron al campo con todo su arsenal, con el objetivo de probar a la mayor cantidad de jugadores, ya que realizaron un total de ocho cambios.

Sin embargo, independientemente de si Argelia utilizó su equipo A o B, la Bicolor fue superada en territorio italiano y recibió su peor goleada en los últimos ocho años, debido a que no encajaba siete goles desde el pasado 15 de noviembre de 2018, cuando Israel venció 7-0 a la Selección de Guatemala en el Estadio Municipal de Netanya.

Argelia le propinó otro 7-0 a Guatemala, 2 mil 689 días después de la goleada sufrida ante los israelíes. No obstante, en esta ocasión, los dirigidos por el director técnico mexicano Salvador Reyes, asistente de Luis Fernando Tena —quien se ausentó por complicaciones médicas—, sufrieron una de las derrotas más duras de la última década.

Los errores de Guatemala ante Argelia

Desconcentración defensiva total

La derrota por 7-0 ante Argelia en la ciudad de Génova, Italia, refleja el colapso de la selección de Guatemala, generalmente provocado por desatenciones defensivas, falta de reacción y la incapacidad de responder ante la adversidad, como ocurrió contra Estados Unidos en la Copa Oro y frente a Panamá y El Salvador en las eliminatorias.

Los dirigidos por Salvador Reyes recibieron siete goles en 63 minutos (uno cada nueve minutos), lo que evidenció una desconcentración defensiva total, una ruptura mental y táctica, así como una deficiente lectura del partido por parte del director técnico mexicano, quien fue incapaz de frenar la goleada o ajustar el esquema ante los argelinos.

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Errores de planeación

El cambio de entrenador, debido a las complicaciones médicas de Luis Fernando Tena, fue inoportuno para la Selección Nacional, al igual que la falta de refuerzos clave, como la ausencia del guardameta del Columbus Crew, Nicholas Hagen; el lateral derecho del DC United, Aaron Herrera; y el delantero de El Paso Locomotive, Rubio Rubín.

Sin embargo, los errores directivos y de planificación se vieron reflejados en la conformación de la alineación titular, con la incorporación de Allen Yanes y Marcelo Hernández, quien era uno de los tres jóvenes que podían debutar en este partido con la selección, ya que no lograron acoplarse al sistema de juego previamente definido.

Falta de respuesta y actitud

A pesar de que el primer gol del combinado de Argelia cayó hasta el minuto 19 de juego, la presión psicológica tras ese tanto provocó que el equipo guatemalteco prácticamente desapareciera del campo, dado que en la siguiente hora a la selección le faltó actitud para responder, evidenciando una falta de intensidad en el encuentro.

La Azul y Blanco aparentemente se rompió anímicamente tras el segundo gol y convirtió el partido en una derrota abultada. Ante esta situación, para poder superar este golpe, es fundamental aceptar los errores sin buscar excusas, mantener la cohesión del grupo y analizar qué aspectos específicos fallaron en la estructura para corregirlos.