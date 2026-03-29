Movimiento “No Kings” en EE. UU: Detenidos en protestas contra Trump, la guerra en Irán y el ICE

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, al menos 80 manifestantes quedaron detenidos luego de las protestas del movimiento “No Kings” (No reyes, en español) contra el presidente Donald Trump y la guerra en Medio Oriente contra Irán, en las ciudades de Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas.

Según el periódico estadounidense Los Angeles Times, los mayores arrestos ocurrieron en California, donde la prensa reportó más de 70 detenciones y las autoridades informaron de al menos seis docenas por la manifestación que congregó a miles de personas, algunas de las cuales lanzaron piedras, botellas y concreto contra la Policía.

De acuerdo con NBC, aunque la mayoría de la protesta transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta contra los manifestantes frente al Centro de Detención, quienes criticaban al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Los agentes federales comenzaron a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de concreto y los arrojaron contra nuestros oficiales los tenemos grabados en video”, aseguró Bill Essayli, asistente de la fiscal general de Estados Unidos en el distrito central de California.

Detenciones por las protestas No Kings

Las detenciones en California se suman a las que hubo en las ciudades de Denver (Colorado), Portland (Oregón) y Dallas (Texas). Además, se reporta que los simpatizantes del presidente Trump confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento “No Kings” en la marcha en Mar-a-Lago, cerca de la residencia del mandatario en Florida.

Sin embargo, fuera de estas aprehensiones y agresiones, los organizadores del evento aseguraron que las protestas transcurrieron sin mayores incidentes, por lo que la tercera jornada del movimiento “No Kings”, que congregó al menos a 8 millones de personas en más de 3 mil 300 protestas en los 50 estados del país, fue un rotundo éxito.

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La mayoría de los manifestantes denunciaron la “guerra ilegal” que el presidente estadounidense Donald Trump comenzó hace un mes exacto en la ciudad de Teherán, Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles y la inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Asimismo, la movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra el ICE y la Patrulla Fronteriza, debido a que sus agentes federales mataron allí a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti a finales de enero.

Coalición de 400 grupos

De conformidad con la agencia de noticias EFE, el movimiento “No Kings” se convirtió en una coalición de aproximadamente 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, por lo que logró superar las dos ediciones anteriores, de cinco y siete millones de personas, respectivamente.

Además, decenas de personas salieron a marchar en México, Italia, Inglaterra y Portugal para sumarse, a miles de kilómetros de distancia, a las protestas del movimiento “No Kings” que se llevaron a cabo en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el “racismo” de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas.