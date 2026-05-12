¿Por qué Marco Rubio viajó con Donald Trump a China pese a estar sancionado por Pekín?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acompañó este martes al presidente Donald Trump en su viaje oficial a China pese a continuar sancionado por Pekín desde el 2020 por sus posturas críticas contra el Gobierno chino y sus denuncias sobre Hong Kong y Xinjiang.

La presencia de Rubio en la delegación estadounidense llamó la atención debido a que China mantiene restricciones en su contra desde hace cinco años. Sin embargo, analistas señalaron que Pekín realizó ajustes diplomáticos y administrativos para permitir su ingreso temporal sin retirar oficialmente las sanciones.

Rubio viajó a bordo del Air Force One junto a Trump rumbo a Pekín, donde el mandatario estadounidense sostendrá reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de tensiones internacionales relacionadas con Irán, Taiwán y la relación comercial entre ambas potencias.

¿Por qué China sancionó a Marco Rubio?

Mientras fue senador republicano por Florida entre el 2011 y el 2025, Rubio se convirtió en uno de los políticos estadounidenses más críticos de China y acusó repetidamente al Gobierno chino de amenazar los intereses de EE. UU.

En el 2020, Pekín le prohibió ingresar al país como respuesta a sanciones impuestas por Washington contra funcionarios del Partido Comunista Chino señalados por presuntos abusos contra la población uigur en Xinjiang.

Durante años, el ahora secretario de Estado impulsó acciones contra funcionarios chinos por la situación en Xinjiang y Hong Kong, temas que deterioraron su relación con Pekín y derivaron en las sanciones que continúan vigentes. Foto de referencia . (Foto Prensa Libre: @AmbasciataUSA)

Ese mismo año, China amplió las sanciones contra Rubio por su respaldo a medidas estadounidenses relacionadas con la represión de protestas en Hong Kong y la reducción de libertades en ese territorio.

“El mes pasado China me vetó. Hoy me sancionaron. No quiero ser paranoico, pero estoy empezando a creer que no les agrado”, publicó Rubio entonces en redes sociales.

Las sanciones también alcanzaron a otros políticos republicanos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El cambio en el apellido de Rubio

Aunque China no ha levantado oficialmente las sanciones contra Rubio desde que asumió como secretario de Estado en enero del 2025, el Gobierno chino subrayó que las restricciones estaban ligadas a su etapa como senador.

Además, Pekín modificó la transcripción oficial del apellido Rubio en mandarín en documentos del Ministerio de Exteriores chino, al cambiar uno de los caracteres utilizados en su nombre. Analistas interpretaron esa modificación como una fórmula diplomática para facilitar el ingreso del funcionario estadounidense sin eliminar formalmente las sanciones vigentes.

La visita de Trump a China

Trump partió este martes desde Washington rumbo a Pekín para realizar la primera visita de un presidente estadounidense a China desde el 2017.

El mandatario tiene previsto reunirse con Xi Jinping durante dos días y abordar temas relacionados con la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz, Taiwán y las relaciones comerciales entre ambos países.

Trump adelantó que sostendrá una “larga conversación” con Xi sobre el apoyo militar estadounidense a Taiwán, tema que genera tensiones con Pekín, que considera a la isla como una provincia rebelde. La visita había sido programada inicialmente para marzo, pero fue aplazada por la guerra entre EE. UU., Israel e Irán.

Pese a participar en la misión diplomática, Rubio mantiene una línea dura hacia China y ha respaldado sanciones, medidas comerciales y resoluciones relacionadas con derechos humanos y seguridad internacional.

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